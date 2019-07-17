Актуальным для рубля остаётся диапазон 62,5-63,5 в паре с долларом - "Нордеа Банк"

"Слушания с участием спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США были перенесены на 24 июля, что снимает геополитические риски для рубля с повестки текущей недели. Ключевым фактором поддержки для российской валюты, как и для прочих рисковых активов, на данный момент выступают сигналы от ФРС о готовности снизить ставку на июльском заседании. На этом фоне актуальным для рубля остаётся диапазон 62,5-63,5 в паре с долларом", - считают аналитики "Нордеа Банка".