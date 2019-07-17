Возможно восстановление цен на нефть в район $65-65,5 - БКС

"Во вторник нефтяные фьючерсы упали более чем на 3% на фоне восстановления добычи в Мексиканском заливе и деэскалации напряженности на Среднем востоке. Котировки Brent завершили день в районе $64-64,5 за баррель и сегодня с утра незначительно прибавляют в цене. При отсутствии новых шоков фьючерсы вскоре могут восстановиться в район $65-65,5", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.