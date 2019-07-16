Нельзя исключать новых попыток индекса МосБиржи уйти в район 2730 пунктов - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение, однако к концу сессии смог отыграть большую часть потерь. Поводом к восстановлению могла послужить динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить более 1% и подняться в район 67 долларов. Также позитивным фактором стала динамика основных индексов в Европе, которые к вечеру прибавляли в пределах 0,8%. Что же касается индексов США, то они в ходе первых часов торгов консолидировались у уровней предыдущего закрытия. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи потерял 0,1%, удержав позиции выше 2750 пунктов. Отметим, что российский рынок вплотную подходил к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2730 пунктов. Однако у "медведей" не хватило сил даже на тестирование этого уровня, что связано со стабильной ситуацией на внешних площадках. Более того, к концу сессии индекс МосБиржи смог отыграть большую часть потерь. При этом нельзя исключать новых попыток рынка уйти в район 2730 пунктов, чему поспособствует уход дивидендов из цен некоторых бумаг", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.