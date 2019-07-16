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16 июля 2019 года 18:38
У игроков нет уверенности в возможности ухода доллара ниже отметки 62,5 рубля - Промсвязьбанк
"На валютной секции "Московской биржи" основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, поднявшись в район 62,8 рубля, евро, напротив, снизился на 0,1%, торгуясь чуть ниже 70,5 рубля. Отметим, что поддержку рублю сегодня оказывали динамика рынка энергоносителей, а также подготовка экспортеров к налоговым и дивидендным выплатам. Однако этого не хватило для полноценного роста российской валюты, которая двигалась в фарватере валют развивающихся рынков, не показавших сегодня единой динамики. У игроков нет уверенности в возможности ухода доллара ниже отметки 62,5 рубля, выступающей минимумом года, что сдерживает активность продавцов. В результате для пробоя этой поддержки "медведям" может понадобиться существенный повод", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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16 июля 2019 года 17:00
"Курс фунт/доллар опустился сегодня более чем на 100 пунктов - до отметки 1,2407, минимальной с апреля 2017 года. Курс фунта оказался под давлением, несмотря на опубликованный сегодня более высокий, по сравнению с прогнозом, индекс среднего заработка в Великобритании за май. Негативное влияние на... читать дальше
.16 июля 2019 года 14:02
Курс единой валюты за прошедшие сутки мало изменился по отношению к доллару. Так, с утра во вторник пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1260, на середине торгового диапазона предшествующих четырех торговых сессий в ожидании сигналов дальнейшего развития тренда. Пока же "чаши весов" покупателей и... читать дальше
.16 июля 2019 года 13:43
"Цены на природный газ в Европе резко выросли с начала июля на совокупности "бычьих" факторов. Тем не менее, рост должен быть кратковременным, поскольку фундаментальные условия в секторе остаются слабыми. В регионе накоплены большие запасы сырья, и резервуары для его хранения могут быть полностью... читать дальше
.16 июля 2019 года 12:33
"Показанный на прошлой неделе рост цен на нефть можно было связать со сложившимся набором "бычьих" факторов. Во-первых, страны ОПЕК+ договорились продлить сделку об ограничениях добычи еще на 9 месяцев. Во-вторых, покупателям не дает расслабиться напряженность вокруг поставок нефти из Ирана. К... читать дальше
.16 июля 2019 года 10:46
Дальнейшая динамика нефти будет зависеть от реакции участников рынка на предстоящий отчет по запасам нефти в США - AMarkets
Нефть марки Brent в понедельник отступила к поддержке $66 за баррель. На азиатской сессии вторника ситуация почти не изменилась, Brent продолжает котироваться вблизи указанного уровня. На прошлой неделе, когда тропический ураган "Барри" бушевал в Мексиканском заливе, многие производители нефти... читать дальше
.16 июля 2019 года 10:34
Если статистика API подтвердит сокращение запасов сырья в США, то цены на нефть могут получить поддержку - "Нордеа Банк"
"Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $66,5/bbl, WTI - $59,5/bbl. В ближайшие дни на фоне восстановления добычи нефти в Мексиканском заливе после ослабления урагана в данном регионе нефтяные котировки могут умеренно скорректироваться вниз. Тем не менее, сегодня в вечерние часы будут... читать дальше
.16 июля 2019 года 10:05
"Цены на нефть Brent стабильны в узком диапазоне 66-67 долл./барр. Статистика по КНР не оказала сильного негативного влияния на сырье, т.к. замедление ВВП было ожидаемым, при этом данные по промышленности и розничным продажам оказались сильнее ожиданий. В фокусе на этой неделе будет статистика по... читать дальше
.16 июля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию понедельника небольшим ростом. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на торгах во вторник. Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник. читать дальше
.16 июля 2019 года 09:28
"Нефть в очередной раз не смогла закрепиться выше $67 за баррель по Brent. На этот раз росту мешает прогноз Минэнерго - как в рамках месячного обзора на среднесрочную перспективу, так и опубликованный вчера, согласно которому добыча в США в июле вырастет на 0.6%. Шансы на возвращение к росту все... читать дальше
.15 июля 2019 года 17:52
"Нефть марки Brent продолжает котироваться выше $65 за баррель, что несколько ниже локального максимума прошлой недели, когда стоимость барреля достигала отметки $67,64. Несмотря на то, что быстрый проход цены к сопротивлению $70 покупатели так и не обеспечили, данный уровень по-прежнему остается... читать дальше
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