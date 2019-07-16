Рубль демонстрировал положительную динамику в паре с евро - ИК "Велес Капитал"

"К окончанию рабочего дня во вторник на большинстве валютных площадок развивающихся рынков доллар торговался в "зеленой зоне". Индекс доллара DXY в течение дня обновил максимум с прошлой среды, чему способствовали и хорошие данные по розничным продажам в США за июнь, хотя объем промышленного производства за указанный месяц не изменился против ожиданий роста на 0,1%. Рубль к 18:00 мск также терял позиции к американской валюте и торговался в районе 62,8. Отметим, что еще в утренние часы доллар поднимался выше 62,85 руб., прибавляя около 20 коп. к уровню закрытия понедельника, однако к середине дня скорректировался ближе к району открытия (62,71 руб.). Несмотря на ослабление к доллару, рубль демонстрировал положительную динамику в паре с евро за счет снижения единой европейской валюты на форекс, в том числе после слабых данных по индексу ZEW в еврозоне" - комментирует ситуацию начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.