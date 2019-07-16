Рынок акций: лучше поискать идеи на других площадках - ИК "ФИНАМ"

"Российский рынок акций "ушел" на техническую коррекцию. Отчаиваться не стоит. Лучше поискать идеи на других площадках. Индекс МосБиржи снижается на 0,5%, валютный индекс РТС снижается на 0,8%", - указывает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.