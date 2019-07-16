Курсы фунт/доллар и евро/доллар упали - Forexite

"Курс фунт/доллар опустился сегодня более чем на 100 пунктов - до отметки 1,2407, минимальной с апреля 2017 года. Курс фунта оказался под давлением, несмотря на опубликованный сегодня более высокий, по сравнению с прогнозом, индекс среднего заработка в Великобритании за май. Негативное влияние на курс британской валюты оказывает рост вероятности того, что выход Великобритании из ЕС произойдет без какого-либо соглашения. Курс евро/фунт вырос до уровня 0,9040, максимального за последние полгода. Курс евро/доллар также оказался под давлением вслед за курсом фунт/доллар, курс опустился с уровня 1,1262 до 1,1208. Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на выступлении председателя ФРС США Пауэлла, которое состоится в 17:00 GMT. Также ожидаются выступления представителей ФРС Каплана и Эванса", - отмечают в Forexite.