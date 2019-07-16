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Главная / Аналитикам / Аналитика / Курсы фунт/доллар и евро/доллар упали - Forexite
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16 июля 2019 года 17:00
Курсы фунт/доллар и евро/доллар упали - Forexite
"Курс фунт/доллар опустился сегодня более чем на 100 пунктов - до отметки 1,2407, минимальной с апреля 2017 года. Курс фунта оказался под давлением, несмотря на опубликованный сегодня более высокий, по сравнению с прогнозом, индекс среднего заработка в Великобритании за май. Негативное влияние на курс британской валюты оказывает рост вероятности того, что выход Великобритании из ЕС произойдет без какого-либо соглашения. Курс евро/фунт вырос до уровня 0,9040, максимального за последние полгода. Курс евро/доллар также оказался под давлением вслед за курсом фунт/доллар, курс опустился с уровня 1,1262 до 1,1208. Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на выступлении председателя ФРС США Пауэлла, которое состоится в 17:00 GMT. Также ожидаются выступления представителей ФРС Каплана и Эванса", - отмечают в Forexite.
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16 июля 2019 года 14:02
Курс единой валюты за прошедшие сутки мало изменился по отношению к доллару. Так, с утра во вторник пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1260, на середине торгового диапазона предшествующих четырех торговых сессий в ожидании сигналов дальнейшего развития тренда. Пока же "чаши весов" покупателей и... читать дальше
.16 июля 2019 года 13:43
"Цены на природный газ в Европе резко выросли с начала июля на совокупности "бычьих" факторов. Тем не менее, рост должен быть кратковременным, поскольку фундаментальные условия в секторе остаются слабыми. В регионе накоплены большие запасы сырья, и резервуары для его хранения могут быть полностью... читать дальше
.16 июля 2019 года 12:33
"Показанный на прошлой неделе рост цен на нефть можно было связать со сложившимся набором "бычьих" факторов. Во-первых, страны ОПЕК+ договорились продлить сделку об ограничениях добычи еще на 9 месяцев. Во-вторых, покупателям не дает расслабиться напряженность вокруг поставок нефти из Ирана. К... читать дальше
.16 июля 2019 года 10:46
Дальнейшая динамика нефти будет зависеть от реакции участников рынка на предстоящий отчет по запасам нефти в США - AMarkets
Нефть марки Brent в понедельник отступила к поддержке $66 за баррель. На азиатской сессии вторника ситуация почти не изменилась, Brent продолжает котироваться вблизи указанного уровня. На прошлой неделе, когда тропический ураган "Барри" бушевал в Мексиканском заливе, многие производители нефти... читать дальше
.16 июля 2019 года 10:34
Если статистика API подтвердит сокращение запасов сырья в США, то цены на нефть могут получить поддержку - "Нордеа Банк"
"Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $66,5/bbl, WTI - $59,5/bbl. В ближайшие дни на фоне восстановления добычи нефти в Мексиканском заливе после ослабления урагана в данном регионе нефтяные котировки могут умеренно скорректироваться вниз. Тем не менее, сегодня в вечерние часы будут... читать дальше
.16 июля 2019 года 10:05
"Цены на нефть Brent стабильны в узком диапазоне 66-67 долл./барр. Статистика по КНР не оказала сильного негативного влияния на сырье, т.к. замедление ВВП было ожидаемым, при этом данные по промышленности и розничным продажам оказались сильнее ожиданий. В фокусе на этой неделе будет статистика по... читать дальше
.16 июля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию понедельника небольшим ростом. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на торгах во вторник. Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник. читать дальше
.16 июля 2019 года 09:28
"Нефть в очередной раз не смогла закрепиться выше $67 за баррель по Brent. На этот раз росту мешает прогноз Минэнерго - как в рамках месячного обзора на среднесрочную перспективу, так и опубликованный вчера, согласно которому добыча в США в июле вырастет на 0.6%. Шансы на возвращение к росту все... читать дальше
.15 июля 2019 года 17:52
"Нефть марки Brent продолжает котироваться выше $65 за баррель, что несколько ниже локального максимума прошлой недели, когда стоимость барреля достигала отметки $67,64. Несмотря на то, что быстрый проход цены к сопротивлению $70 покупатели так и не обеспечили, данный уровень по-прежнему остается... читать дальше
.15 июля 2019 года 16:25
"Цена на золото стабилизировалась выше 1400 долларов за тройскую унцию. Поддержку котировкам оказала противоречивая статистика по Китаю: замедление роста ВВП и неплохие данные по розничным продажам. Весьма вероятно, что с приближением заседания ФРС США 30-31 июля мы увидим очередную попытку роста.... читать дальше
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