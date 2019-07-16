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16 июля 2019 года 15:20
Рынок акций: сложились условия для усиления коррекции - БКС
"Во вторник российский рынок акций продолжил коррекционное движение, "пала" отметка 2750 пунктов по индексу МосБиржи. По нашим оценкам, ближайшей целью фазы коррекционного снижения IMOEX выступает уровень 2710 пунктов. На фоне завершения дивидендного сезона, сезонного снижения торговой активности на рынке, а также неоднозначного геополитического фона данный уровень может быть протестирован в среду, - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Ожидания снижения ставки ФРС фактически уже заложены в котировки. Импульс к росту могло бы придать понижение ставки на 50 б.п., однако такой сценарий маловероятен, учитывая последние макроданные по США. Сегодня позднее выйдут данные по объему розничных продаж за июнь, а также по объемам промпроизводства в Штатах. Показатели лучше прогнозов могут усилить сомнения участников рынка в масштабах потенциальных монетарных стимулов, риск-аппетиты могут испытать охлаждение. Дополнительное давление на рыночные настроения оказывает отсутствие позитивных сообщений со стороны переговорного процесса между США и КНР по торговле. Более того, переговорная атмосфера может осложниться - в информационном поле возникла крайне болезненная для Пекина тема с поставками американских вооружений в Тайвань. Инвесторы в российские активы могут также вспомнить о геополитике. Завтра спецпрокурор Роберт Мюллер даст показания по расследованию "российского дела" на заседаниях комитетов Палаты представителей Конгресса США. В ближайшие дни внимание инвесторов будет сосредоточено на корпоративных отчетах. Фактором поддержки российских активов по-прежнему выступает ценовая конъюнктура в нефти".
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16 июля 2019 года 17:00
"Курс фунт/доллар опустился сегодня более чем на 100 пунктов - до отметки 1,2407, минимальной с апреля 2017 года. Курс фунта оказался под давлением, несмотря на опубликованный сегодня более высокий, по сравнению с прогнозом, индекс среднего заработка в Великобритании за май. Негативное влияние на... читать дальше
.16 июля 2019 года 14:02
Курс единой валюты за прошедшие сутки мало изменился по отношению к доллару. Так, с утра во вторник пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1260, на середине торгового диапазона предшествующих четырех торговых сессий в ожидании сигналов дальнейшего развития тренда. Пока же "чаши весов" покупателей и... читать дальше
.16 июля 2019 года 13:43
"Цены на природный газ в Европе резко выросли с начала июля на совокупности "бычьих" факторов. Тем не менее, рост должен быть кратковременным, поскольку фундаментальные условия в секторе остаются слабыми. В регионе накоплены большие запасы сырья, и резервуары для его хранения могут быть полностью... читать дальше
.16 июля 2019 года 12:33
"Показанный на прошлой неделе рост цен на нефть можно было связать со сложившимся набором "бычьих" факторов. Во-первых, страны ОПЕК+ договорились продлить сделку об ограничениях добычи еще на 9 месяцев. Во-вторых, покупателям не дает расслабиться напряженность вокруг поставок нефти из Ирана. К... читать дальше
.16 июля 2019 года 10:46
Дальнейшая динамика нефти будет зависеть от реакции участников рынка на предстоящий отчет по запасам нефти в США - AMarkets
Нефть марки Brent в понедельник отступила к поддержке $66 за баррель. На азиатской сессии вторника ситуация почти не изменилась, Brent продолжает котироваться вблизи указанного уровня. На прошлой неделе, когда тропический ураган "Барри" бушевал в Мексиканском заливе, многие производители нефти... читать дальше
.16 июля 2019 года 10:34
Если статистика API подтвердит сокращение запасов сырья в США, то цены на нефть могут получить поддержку - "Нордеа Банк"
"Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $66,5/bbl, WTI - $59,5/bbl. В ближайшие дни на фоне восстановления добычи нефти в Мексиканском заливе после ослабления урагана в данном регионе нефтяные котировки могут умеренно скорректироваться вниз. Тем не менее, сегодня в вечерние часы будут... читать дальше
.16 июля 2019 года 10:05
"Цены на нефть Brent стабильны в узком диапазоне 66-67 долл./барр. Статистика по КНР не оказала сильного негативного влияния на сырье, т.к. замедление ВВП было ожидаемым, при этом данные по промышленности и розничным продажам оказались сильнее ожиданий. В фокусе на этой неделе будет статистика по... читать дальше
.16 июля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию понедельника небольшим ростом. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на торгах во вторник. Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник. читать дальше
.16 июля 2019 года 09:28
"Нефть в очередной раз не смогла закрепиться выше $67 за баррель по Brent. На этот раз росту мешает прогноз Минэнерго - как в рамках месячного обзора на среднесрочную перспективу, так и опубликованный вчера, согласно которому добыча в США в июле вырастет на 0.6%. Шансы на возвращение к росту все... читать дальше
.15 июля 2019 года 17:52
"Нефть марки Brent продолжает котироваться выше $65 за баррель, что несколько ниже локального максимума прошлой недели, когда стоимость барреля достигала отметки $67,64. Несмотря на то, что быстрый проход цены к сопротивлению $70 покупатели так и не обеспечили, данный уровень по-прежнему остается... читать дальше
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