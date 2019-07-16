Фокус внимания инвесторов смещается на корпоративные отчетности - БКС

"Рост на отечественном фондовом рынке постепенно сошел на нет, для продолжения ралли нужен новый допинг. Снижение ставки ФРС на 25 б.п. уже фактически заложено в текущие котировки. Если же ставка упадет на 50 б.п., это, конечно, может придать новый импульс покупкам, правда, такой сценарий пока выглядит как маловероятный. Сейчас в фокусе находятся корпоративные отчетности, на этой неделе отчитываются крупнейшие банки США, а в России в четверг отчитается "Северсталь". После новостей о Дойче Банке, в частности, о вероятных убытках во втором полугодии и закрытии ряда направлений инвестиционного бизнеса, вокруг банков довольно ходит много спекуляций, в частности, является ли кейс Дойче Банка специфичным или его стоит рассматривать как признак нездоровья всей мировой финансовой системы. Вчерашняя отчетность Citigroup не дала четкого ответа на этот вопрос, банк отчитался о превысившей прогнозы прибыли, но также о снижении чистой процентной маржи. В итоге финансовый сектор упал на 0,5% и оказал наибольшее влияние на S&P 500 среди 11 основных секторов. Также отметим, что в теории считается, что смягчение монетарной политики центробанков негативно влияет на банки. Таким образом, есть вероятность появления негативных сюрпризов от отчетности по ряду компаний и это будет нервировать трейдеров. В России наилучшие результаты второго квартала, на наш взгляд, покажут эмитенты с рублевой выручкой", - отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.