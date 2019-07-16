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16 июля 2019 года 12:33
В ценах на нефть еще возможны интересные повороты - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Показанный на прошлой неделе рост цен на нефть можно было связать со сложившимся набором "бычьих" факторов. Во-первых, страны ОПЕК+ договорились продлить сделку об ограничениях добычи еще на 9 месяцев. Во-вторых, покупателям не дает расслабиться напряженность вокруг поставок нефти из Ирана. К этому можно добавить пока сохраняющиеся у рынка надежды на возобновление торговых переговоров США и Китая, в результате которых удалось бы избежать обвального торможения роста мирового спроса. Сюда же относится привязка к этому переговорному процессу запрета США на покупки Китаем иранской нефти. Свою лепту для придания уверенности покупателям внесли сообщения прошлой недели о продолжившемся снижении запасов в США и опасения по поводу урагана в Мексиканском заливе, где были остановлены работы на двух десятках платформ, - отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. - В результате указанные краткосрочные обстоятельства дали вполне осязаемый вклад в подрастание цены нефти и "бычья" картина стала почти завершенной. Кроме того, председатель ФРС подал сигналы о практически решенном вопросе о снижении ставки на следующем заседании Комитета. Снижение ставки внесет вклад в рост цены товаров. Как видим, набор аргументов за продолжение роста действительно оказался достаточно внушительным. Однако в конце недели некоторое сомнение покупателям вселили свежие оценки ОПЕК перспектив рынка. По их данным, в 2020 году рост предложения нефти странами за пределами ОПЕК существенно обгонит рост мирового спроса. А значит, долгосрочная база роста цен нефти ставится под вопрос. И все же это в большей мере сомнения от ОПЕК, в которых можно заподозрить некоторые элементы самовнушения либо подобранные аргументы для сомневающихся в необходимости продления сделки ОПЕК+. К тому же изложенные ОПЕК аргументы опираются на кажущееся бесспорным предположение о дальнейшем быстром росте добычи нефти в США. В последние три года рост добычи нефти в США действительно пока не давал повода усомниться в их дальнейших успехах. Тем более, что надежды на продолжение сланцевого праздника теперь еще подогреваются планами по новому периоду финансового стимулирования от ФРС. Однако растущие финансовые проблемы сланцевых добытчиков как минимум заставляют задуматься и помнить об осторожности. А происходящее с конца прошлого года сокращение числа действующих буровых установок напоминает о том, что доступ к дешёвым финансовым ресурсам не может восполнить истощение в земле ресурсов нефти. Но все же новый приступ стимулирования еще может обеспечить ценам нефти интересные повороты. Да и последующие данные о фактическом выполнении странами ОПЕК+ продленных с июля договоренностей по ограничениям добычи тоже будет интегрироваться в цены нефти. Пока же рынок с интересом продолжит наблюдать за текущими данными, включая динамику запасов и добычи нефти в США, а также за тем, как сказался ураган в Мексиканском заливе на недельных результатах. А очередные макропоказатели, включая выходящие на этой неделе данные по розничной торговле в США, ВВП и ряд других данных из Китая, данные по инфляции в Европе, выступление во вторник главы ФРС Пауэлла на тему монетарной политики, позволят дополнительно подкорректировать настроения на рынках".
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16 июля 2019 года 17:00
"Курс фунт/доллар опустился сегодня более чем на 100 пунктов - до отметки 1,2407, минимальной с апреля 2017 года. Курс фунта оказался под давлением, несмотря на опубликованный сегодня более высокий, по сравнению с прогнозом, индекс среднего заработка в Великобритании за май. Негативное влияние на... читать дальше
.16 июля 2019 года 14:02
Курс единой валюты за прошедшие сутки мало изменился по отношению к доллару. Так, с утра во вторник пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1260, на середине торгового диапазона предшествующих четырех торговых сессий в ожидании сигналов дальнейшего развития тренда. Пока же "чаши весов" покупателей и... читать дальше
.16 июля 2019 года 13:43
"Цены на природный газ в Европе резко выросли с начала июля на совокупности "бычьих" факторов. Тем не менее, рост должен быть кратковременным, поскольку фундаментальные условия в секторе остаются слабыми. В регионе накоплены большие запасы сырья, и резервуары для его хранения могут быть полностью... читать дальше
.16 июля 2019 года 10:46
Дальнейшая динамика нефти будет зависеть от реакции участников рынка на предстоящий отчет по запасам нефти в США - AMarkets
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.16 июля 2019 года 10:34
Если статистика API подтвердит сокращение запасов сырья в США, то цены на нефть могут получить поддержку - "Нордеа Банк"
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.16 июля 2019 года 10:05
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.16 июля 2019 года 09:45
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.16 июля 2019 года 09:28
"Нефть в очередной раз не смогла закрепиться выше $67 за баррель по Brent. На этот раз росту мешает прогноз Минэнерго - как в рамках месячного обзора на среднесрочную перспективу, так и опубликованный вчера, согласно которому добыча в США в июле вырастет на 0.6%. Шансы на возвращение к росту все... читать дальше
.15 июля 2019 года 17:52
"Нефть марки Brent продолжает котироваться выше $65 за баррель, что несколько ниже локального максимума прошлой недели, когда стоимость барреля достигала отметки $67,64. Несмотря на то, что быстрый проход цены к сопротивлению $70 покупатели так и не обеспечили, данный уровень по-прежнему остается... читать дальше
.15 июля 2019 года 16:25
"Цена на золото стабилизировалась выше 1400 долларов за тройскую унцию. Поддержку котировкам оказала противоречивая статистика по Китаю: замедление роста ВВП и неплохие данные по розничным продажам. Весьма вероятно, что с приближением заседания ФРС США 30-31 июля мы увидим очередную попытку роста.... читать дальше
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