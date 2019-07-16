Ближайшие перспективы рынка облигаций будут определяться внешними новостями и параметрами предстоящего размещения ОФЗ на первичном рынке - РФПИ

"Что касается рынка долга, то возобновившееся снижение доходностей американских US-Treasuries обеспечило условия для стабильных торгов в российских евробондах и локальных ОФЗ. Ближайшие перспективы будут определяться внешними новостями и параметрами предстоящего размещения ОФЗ на первичном рынке. По-прежнему считаем, что потенциал снижения доходностей по средним и длинным бумагам до конца года составляет около 25-50 б.п. при условии отсутствия внешних шоков", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.