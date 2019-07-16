Вероятно, диапазон 62,50-63 рубля за доллар пока сохранится - РФПИ

"Сегодня рубль немного корректируется к доллару в направлении 62,80, однако, предположим, что диапазон 62,50-63/USD пока сохранится. Налоги еще впереди, а фактор дивидендов, на который с начала лета упирали пессимисты, так толком и не смог создать рублю серьёзных проблем и вряд ли уже создаст, учитывая поддержку экспортных продаж. Ближайшие перспективы рубля будут зависеть и от глобальных историй, учитывая сегодняшние данные и предстоящие комментарии членов ФРС. В числе краткосрочных факторов, которые могут повлиять на рубль, отметим первые признаки коррекции на нефтяном рынке из-за восстановления добычи в США после новостей и снижении возможной угрозы от шторма в Мексиканском заливе", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.