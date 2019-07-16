Инвесторы фиксируют прибыль по мере прохождения дивидендного сезона - БКС

"Российские индексы снижаются во вторник утром. Индекс МосБиржи отступает неспешными темпами четвертый день подряд. C учетом непродолжительной консолидации коррекция продолжается уже 1,5-недели от рекордных уровней. Инвесторы фиксируют прибыль по мере прохождения дивидендного сезона. В то же время внешние факторы пока не провоцируют усиления коррекции. Цены на нефть консолидируются немногим ниже $67 за баррель, а S&P 500 - выше 3000 пунктов", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберт Короев.