Дальнейшая динамика нефти будет зависеть от реакции участников рынка на предстоящий отчет по запасам нефти в США - AMarkets

Нефть марки Brent в понедельник отступила к поддержке $66 за баррель. На азиатской сессии вторника ситуация почти не изменилась, Brent продолжает котироваться вблизи указанного уровня. На прошлой неделе, когда тропический ураган "Барри" бушевал в Мексиканском заливе, многие производители нефти были вынуждены сократить добычу, эвакуировав сотрудников с ряда нефтяных платформ. На текущий момент угроза того, что шторм перерастет в разрушительный ураган миновала, нефтяные платформы постепенно восстанавливают производство, снижая вероятность недопоставок сырья на мировые рынки. Давление на стоимость Brent также могли оказать слабые данные по ВВП Китая. Согласно опубликованным в понедельник данным, экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале, достигнув минимума за 27 лет. Поводом для это послужили падение внутреннем спроса, а также торговая война с США. Дальнейшая динамика нефти будет зависеть от реакции участников рынка на предстоящий отчет по запасам нефти в США. Данные от Администрации энергетической информации выйдут завтра в 17:30 мск. Предполагаемое изменение запасов можно будет оценить по данным Американского нефтяного института (API), которые будут опубликованы сегодня в 23:30 мск. Учитывая, что тропический шторм явно повлиял на уровень добычи нефти в Мексиканском заливе и, как следствие, на объемы последующей переработки, есть высокая вероятность того, что запасы снизятся и по итогам прошлой недели. При таком сценарии покупатели нефти получат еще один повод для роста", - комментирует ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.