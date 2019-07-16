Если статистика API подтвердит сокращение запасов сырья в США, то цены на нефть могут получить поддержку - "Нордеа Банк"

"Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $66,5/bbl, WTI - $59,5/bbl. В ближайшие дни на фоне восстановления добычи нефти в Мексиканском заливе после ослабления урагана в данном регионе нефтяные котировки могут умеренно скорректироваться вниз. Тем не менее, сегодня в вечерние часы будут опубликованы предварительные данные по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидают увидеть сокращение запасов сырья в Штатах почти на 3 mb. Если отраслевая статистика от API подтвердит это, то в вечерние часы цены на нефть могут получить поддержку", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".