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15 июля 2019 года 18:35
Рубль пребывал в числе лидеров укрепления в паре с американской валютой - ИК "Велес Капитал"
"На открытии локального валютного рынка доллар поднимался выше 63 руб., однако в последующие часы был вынужден отступать. Российский рынок уже традиционно достаточно быстро "переварил" очередное усиление санкционной риторики, и уже в утренние часы понедельника рубль был близок к обновлению почти трехнедельного максимума. Поддержку отечественной валюте оказывали котировки нефти, возобновившие рост в первой половине дня, и старт налогового периода в виде достаточно крупных страховых выплат (около 700 млрд руб.). К 18:00 доллар торговался ниже 62,7 руб., теряя около 0,4%. Следует отметить, что негативный эффект для финансовых рынков от утренних данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во 2-м кв. 2019 г. (до 6,2% против 6,4% в 1-м кв. 2019 г.) был нивелирован данными по увеличению объемов промышленного производства и розничных продаж в Китае в июне, не повлияв существенно на глобальный "аппетит" инвесторов к риску. К окончанию рабочего дня доллар корректировался на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, и российский рубль пребывал в числе лидеров укрепления в паре с американской валютой. Впрочем, ситуация на рынках EM не выглядела столь однозначной, и бразильский реал, аргентинский песо и южнокорейская вона несли потери против доллара. Если на текущей неделе санкционная риторика не получит своего продолжения, то подготовка к налоговым платежам и сохранение ожиданий по смягчению процентной политики в США могут позволить рублю выйти на уровень в 62,5 в паре с долларом. В то же время на текущей неделе ожидается достаточно большой объем макростатистики из США. В случае выхода хороших данных глобальное давление на американскую валюту может сократиться, что приведет к консолидации пары доллар/рубль в районе 63 руб." - комментирует ситуацию начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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15 июля 2019 года 17:52
"Нефть марки Brent продолжает котироваться выше $65 за баррель, что несколько ниже локального максимума прошлой недели, когда стоимость барреля достигала отметки $67,64. Несмотря на то, что быстрый проход цены к сопротивлению $70 покупатели так и не обеспечили, данный уровень по-прежнему остается... читать дальше
.15 июля 2019 года 16:25
"Цена на золото стабилизировалась выше 1400 долларов за тройскую унцию. Поддержку котировкам оказала противоречивая статистика по Китаю: замедление роста ВВП и неплохие данные по розничным продажам. Весьма вероятно, что с приближением заседания ФРС США 30-31 июля мы увидим очередную попытку роста.... читать дальше
.15 июля 2019 года 12:48
"Данные по росту экономики Китая в июне оказались лучше ожиданий, однако это не убедило рынки промышленных металлов в том, что ситуация кардинально изменилась. Мы согласны с такой позицией и полагаем, что спрос на металлы в КНР достаточно высок, чтобы поддерживать котировки на текущих уровнях, но... читать дальше
.15 июля 2019 года 11:42
"В утренние часы поддержку ценам на нефть оказывает позитивная статистика из Китая, которая несколько снизила опасения за рост глобального спроса на энергоносители. Положительно на нефтяные контракты влияет и информация о сокращении буровой активности в Штатах (число буровых установок в США на... читать дальше
.15 июля 2019 года 10:44
"В пятницу нефтяные котировки оставались стабильны, удерживая высокие ценовые уровни, достигнутые ранее на фоне падения добычи в США из-за угрозы тропического шторма, а также сокращения запасов нефти и напряженности на Среднем Востоке. Фьючерсы на Brent немного выросли в цене по сравнению с... читать дальше
.15 июля 2019 года 10:29
"Цены на нефть на утро понедельника находятся под умеренным давлением на фоне исчерпания поддержки от тропического шторма "Барри", затронувшем добывающие мощности Мексиканского залива. Статистика от Китая вышла слабой в части динамики ВВП (6,2% - минимум с 90-х гг.), однако по промпроизводству и... читать дальше
.15 июля 2019 года 09:48
"Единой валюте с трудом удается прибавлять против доллара с конца прошлой недели. EUR/USD испытывает временные трудности с ростом выше 1,1270, где продолжает "топтаться" третью сессию подряд. Сильные инфляционные данные из США, похоже, склонили чашу весов к долговым рынкам, вернув доходность... читать дальше
.12 июля 2019 года 13:12
"Рынок золота переживает период повышенной волатильности. Котировки растут каждый раз, когда ФРС США сигнализирует о своем намерении снизить ключевую ставку, и снижаются на признаках стабильного роста американской экономики. Сравнивая динамику цен на золото с динамикой доллара США и доходностей по... читать дальше
.12 июля 2019 года 12:11
"На глобальных площадках сохраняются умеренно позитивные настроения после выступлений главы ФРС Д. Пауэлла в Конгрессе США. Благодаря более мягкой риторике со стороны американского регулятора неделя для большинства рисковых активов завершается на позитивной ноте. Индекс S&P500 и индекс валют... читать дальше
.12 июля 2019 года 11:51
"Поддержку нефтяным контрактам на прошедшей неделе оказало смягчение риторики со стороны ФРС США, а также снижение американских коммерческих запасов нефти. Кроме того, положительно на нефтяные цены влияет и приближение урагана в Мексиканском заливе, в результате чего предложение нефти из США может... читать дальше
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