Рубль пребывал в числе лидеров укрепления в паре с американской валютой - ИК "Велес Капитал"

"На открытии локального валютного рынка доллар поднимался выше 63 руб., однако в последующие часы был вынужден отступать. Российский рынок уже традиционно достаточно быстро "переварил" очередное усиление санкционной риторики, и уже в утренние часы понедельника рубль был близок к обновлению почти трехнедельного максимума. Поддержку отечественной валюте оказывали котировки нефти, возобновившие рост в первой половине дня, и старт налогового периода в виде достаточно крупных страховых выплат (около 700 млрд руб.). К 18:00 доллар торговался ниже 62,7 руб., теряя около 0,4%. Следует отметить, что негативный эффект для финансовых рынков от утренних данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во 2-м кв. 2019 г. (до 6,2% против 6,4% в 1-м кв. 2019 г.) был нивелирован данными по увеличению объемов промышленного производства и розничных продаж в Китае в июне, не повлияв существенно на глобальный "аппетит" инвесторов к риску. К окончанию рабочего дня доллар корректировался на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, и российский рубль пребывал в числе лидеров укрепления в паре с американской валютой. Впрочем, ситуация на рынках EM не выглядела столь однозначной, и бразильский реал, аргентинский песо и южнокорейская вона несли потери против доллара. Если на текущей неделе санкционная риторика не получит своего продолжения, то подготовка к налоговым платежам и сохранение ожиданий по смягчению процентной политики в США могут позволить рублю выйти на уровень в 62,5 в паре с долларом. В то же время на текущей неделе ожидается достаточно большой объем макростатистики из США. В случае выхода хороших данных глобальное давление на американскую валюту может сократиться, что приведет к консолидации пары доллар/рубль в районе 63 руб." - комментирует ситуацию начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.