Brent продолжает котироваться выше $65 за баррель - AMarkets

"Нефть марки Brent продолжает котироваться выше $65 за баррель, что несколько ниже локального максимума прошлой недели, когда стоимость барреля достигала отметки $67,64. Несмотря на то, что быстрый проход цены к сопротивлению $70 покупатели так и не обеспечили, данный уровень по-прежнему остается ближайшим ценовым ориентиром, который вполне может пасть с учетом актуальной новостной поддержки. На стороне покупателей значительное снижение запасов нефти в США из-за тропического шторма в Мексиканском заливе. Ранее стало известно, что нефтедобывающие компании в этом регионе сократили добычу более чем на 1 млн. баррелей. Буквально несколько часов назад Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что шторм "Барри", обрушившийся в субботу на штат Луизиана, ослаб до тропической депрессии. Несмотря на то, что он уже не представляет угрозы для нефтедобывающих платформ, на полное восстановление их работы потребуется какое-то время, а значит, влияние шторма на изменение запасов может проявиться и на этой неделе. Другими словами, в предстоящую среду, когда Администрация энергетической информации представит очередной отчёт по запасам, у покупателей есть все шансы снова использовать его в свою пользу. Поддержку ценам также оказывают события на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Иран превысил лимиты обогащения ураном, тем самым нарушил условия утвержденного международного соглашения от 2015 года. Иран также предупредил о возможных дальнейших шагах в этом направлении в случае сохранения санкций со стороны США. Подобные действия значительно увеличивают риски для зарубежных компаний, занимающихся транспортировкой нефти через Ормузский пролив. Учитывая сказанное, рост нефтяного рынка может возобновиться в любую минуту", - комментирует ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.