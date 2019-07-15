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15 июля 2019 года 17:52
Brent продолжает котироваться выше $65 за баррель - AMarkets
"Нефть марки Brent продолжает котироваться выше $65 за баррель, что несколько ниже локального максимума прошлой недели, когда стоимость барреля достигала отметки $67,64. Несмотря на то, что быстрый проход цены к сопротивлению $70 покупатели так и не обеспечили, данный уровень по-прежнему остается ближайшим ценовым ориентиром, который вполне может пасть с учетом актуальной новостной поддержки. На стороне покупателей значительное снижение запасов нефти в США из-за тропического шторма в Мексиканском заливе. Ранее стало известно, что нефтедобывающие компании в этом регионе сократили добычу более чем на 1 млн. баррелей. Буквально несколько часов назад Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что шторм "Барри", обрушившийся в субботу на штат Луизиана, ослаб до тропической депрессии. Несмотря на то, что он уже не представляет угрозы для нефтедобывающих платформ, на полное восстановление их работы потребуется какое-то время, а значит, влияние шторма на изменение запасов может проявиться и на этой неделе. Другими словами, в предстоящую среду, когда Администрация энергетической информации представит очередной отчёт по запасам, у покупателей есть все шансы снова использовать его в свою пользу. Поддержку ценам также оказывают события на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Иран превысил лимиты обогащения ураном, тем самым нарушил условия утвержденного международного соглашения от 2015 года. Иран также предупредил о возможных дальнейших шагах в этом направлении в случае сохранения санкций со стороны США. Подобные действия значительно увеличивают риски для зарубежных компаний, занимающихся транспортировкой нефти через Ормузский пролив. Учитывая сказанное, рост нефтяного рынка может возобновиться в любую минуту", - комментирует ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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15 июля 2019 года 16:25
"Цена на золото стабилизировалась выше 1400 долларов за тройскую унцию. Поддержку котировкам оказала противоречивая статистика по Китаю: замедление роста ВВП и неплохие данные по розничным продажам. Весьма вероятно, что с приближением заседания ФРС США 30-31 июля мы увидим очередную попытку роста.... читать дальше
.15 июля 2019 года 12:48
"Данные по росту экономики Китая в июне оказались лучше ожиданий, однако это не убедило рынки промышленных металлов в том, что ситуация кардинально изменилась. Мы согласны с такой позицией и полагаем, что спрос на металлы в КНР достаточно высок, чтобы поддерживать котировки на текущих уровнях, но... читать дальше
.15 июля 2019 года 11:42
"В утренние часы поддержку ценам на нефть оказывает позитивная статистика из Китая, которая несколько снизила опасения за рост глобального спроса на энергоносители. Положительно на нефтяные контракты влияет и информация о сокращении буровой активности в Штатах (число буровых установок в США на... читать дальше
.15 июля 2019 года 10:44
"В пятницу нефтяные котировки оставались стабильны, удерживая высокие ценовые уровни, достигнутые ранее на фоне падения добычи в США из-за угрозы тропического шторма, а также сокращения запасов нефти и напряженности на Среднем Востоке. Фьючерсы на Brent немного выросли в цене по сравнению с... читать дальше
.15 июля 2019 года 10:29
"Цены на нефть на утро понедельника находятся под умеренным давлением на фоне исчерпания поддержки от тропического шторма "Барри", затронувшем добывающие мощности Мексиканского залива. Статистика от Китая вышла слабой в части динамики ВВП (6,2% - минимум с 90-х гг.), однако по промпроизводству и... читать дальше
.15 июля 2019 года 09:48
"Единой валюте с трудом удается прибавлять против доллара с конца прошлой недели. EUR/USD испытывает временные трудности с ростом выше 1,1270, где продолжает "топтаться" третью сессию подряд. Сильные инфляционные данные из США, похоже, склонили чашу весов к долговым рынкам, вернув доходность... читать дальше
.12 июля 2019 года 13:12
"Рынок золота переживает период повышенной волатильности. Котировки растут каждый раз, когда ФРС США сигнализирует о своем намерении снизить ключевую ставку, и снижаются на признаках стабильного роста американской экономики. Сравнивая динамику цен на золото с динамикой доллара США и доходностей по... читать дальше
.12 июля 2019 года 12:11
"На глобальных площадках сохраняются умеренно позитивные настроения после выступлений главы ФРС Д. Пауэлла в Конгрессе США. Благодаря более мягкой риторике со стороны американского регулятора неделя для большинства рисковых активов завершается на позитивной ноте. Индекс S&P500 и индекс валют... читать дальше
.12 июля 2019 года 11:51
"Поддержку нефтяным контрактам на прошедшей неделе оказало смягчение риторики со стороны ФРС США, а также снижение американских коммерческих запасов нефти. Кроме того, положительно на нефтяные цены влияет и приближение урагана в Мексиканском заливе, в результате чего предложение нефти из США может... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:46
"Нефтяные цены в четверг незначительно скорректировались после минувшего роста. Фьючерсы на Brent завершили торги в районе $66,5 за баррель. Сейчас сентимент складывается исключительно позитивный, но в любой момент тема замедления мировой экономики может вновь выйти на первый план и оказать... читать дальше
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