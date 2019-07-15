Давление на рубль в середине-конце июля может возрастать из-за вероятной конвертации части дивидендных выплат в валюту - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжает локальное укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4198 рублей. Нетипичное "летнее окно" возможностей вызывало ажиотаж на рынке размещений рублевых корпоративных облигаций на прошлой неделе. Инвесторы в ажиотаже скупали рублевые "бонды" "корпоратов" на первичных размещениях, зачастую уже не задумываясь о справедливых уровнях доходностей, из-за чего многие из них выглядели неадекватно заниженными. Между тем книги основных размещений на прошлой неделе уже были закрыты, и на этой неделе объемные выпуски начнут торговаться на бирже. По странному совпадению спрос в ОФЗ также начинает локально "таять". Однодневная ставка MosPrime пока стоит без изменений на уровне 7,56%, недельная и месячные ставки также без изменений - на уровнях 7,66% и 7,77% соответственно. Давление на рубль в середине-конце июля может возрастать из-за вероятной конвертации части дивидендных выплат в валюту. Репатриация дивидендов нерезидентами может стать нагрузкой для рубля до конца июля. Кроме того, наступил высокий сезон отпусков, когда растёт спрос на валюту со стороны выезжающих граждан. С другой стороны, высокая доходность рубля пока защищает его от какого-либо резкого ослабления. Также Минфин с позапрошлой пятницы снизил покупки валюты с 16,3 до 10,0 млрд рублей в день, что является очень резким снижением. На ближайшую перспективу мы всё же не исключаем, что курс рубля к доллару может показывать коррекционное движение", - отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.