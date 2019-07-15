Ближайший уровень золота, за которым стоит следить - 1442 доллара - ИК "ФИНАМ"

"Цена на золото стабилизировалась выше 1400 долларов за тройскую унцию. Поддержку котировкам оказала противоречивая статистика по Китаю: замедление роста ВВП и неплохие данные по розничным продажам. Весьма вероятно, что с приближением заседания ФРС США 30-31 июля мы увидим очередную попытку роста. Ближайший уровень, за которым стоит следить - это июньский максимум в 1442 доллара за унцию", - указывает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.