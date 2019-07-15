В краткосрочной перспективе на российском рынке акций сохраняются риски развития нисходящего движения - ИК "Велес Капитал"

Российские фондовые индексы в первой половине сессии не показывали единой динамики. Индекс МосБиржи оставался ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (2790 пунктов), что указывает на его склонность к снижению. РТС пытался удержаться выше 1390 пунктов, он оставался ниже 1400 пунктов. В краткосрочной перспективе на российском рынке сохраняются риски развития нисходящего движения, полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.