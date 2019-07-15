Новость о планах закрытия шахты по добыче алмазов "Аргайл" позитивна для "АЛРОСы" - Альфа-банк

"Новость о планах закрытия крупнейшей в мире шахты по добыче алмазов "Аргайл" на западе Австралии позитивна с точки зрения мирового рынка алмазов, который характеризуется вялым спросом со стороны конечных покупателей; новость позитивна для "АЛРОСы". Тем не менее, мы бы рекомендовали более сдержанно отнестись к ней", - говорится в обзоре Альфа-банка.

Официальные представители Rio Tinto заявили о планах закрыть крупнейшую в мире шахту по добыче алмазов "Аргайл" на западе Австралии. Добыча на ней прекратится к концу 2020 г. "Аргайл" производит примерно 14 млн карат алмазов ежегодно, что составляет примерно 10% глобального производства алмазов и примерно 75% производства Rio Tinto.

"Новость позитивна для "АЛРОСы". Тем не менее, мы бы рекомендовали более сдержанно отнестись к ней. Во-первых, на "Аргайле" добываются большие объемы (3/4 совокупного производства) промышленных алмазов, которые не являются алмазами ювелирного качества и продаются по цене $15-25/карат. Оставшаяся часть производства – это небольшие алмазы, а также редкие розовые и красные алмазы. "АЛРОСА" и De Beers не являются главными игроками в этой нише. Во-вторых, закрытие шахты запланировано только на конец 2020 г. В моменте видимых изменений в спросе-предложении ожидать не стоит. В-третьих, решение менеджмента Rio Tinto может отражать негативный взгляд на перспективы спроса на алмазы в ближайшие годы. Мы по-прежнему с осторожностью смотрим на сектор алмазов. Объемы реализации "АЛРОСы" за 2П19 и De Beers будут важны для понимания перспектив этой отрасли", - отмечают аналитики Альфа-банка.