"Северсталь": операционные результаты за 2К19 позитивны для акций - Альфа-банк

Операционные результаты "Северстали" за 2К2019 позитивны для акций компании, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Северсталь" в минувшую пятницу представила, на наш взгляд, сильные операционные результаты за 2К19. Новость позитивна для акций компании. По прогнозу компании, финансовые результаты за 2К19 должны быть лучше, чем в 1К19. Если на дивиденды за 2К19 компания направит 100% СДП, дивидендная доходность может превысить 4%, по нашей оценке. Совокупные объемы продаж стали не изменились в квартальном сопоставлении, при этом доля продукции с добавленной стоимостью выросла до 46% в рамках продуктового ассортимента (против 44% в 1К19). Объемы продаж оцинкованной стали, стали с полимерным покрытием и метизной продукции выросли соответственно на 7%, 38% и 13% за квартал. Средние цены реализации выросли на 2-8% к/к по всей продуктовой линейке; при этом цены на сталь с полимерным покрытием увеличились на 8% к/к в 2К19. Отметим, что доля отгрузок "Северстали" на внутренний рынок достигла 70% против 52% в 1К18 и примерно 65% в оставшуюся часть года. Согласно данным ассоциации “Русская сталь”, спрос на сталь на российском рынке вырос всего примерно на 1%. Таким образом, компания продемонстрировала свою способность отвоевывать долю рынка у своих конкурентов. В горнодобывающем сегменте продажи железорудных окатышей и железной руды выросли соответственно на 2% к/к и на 10% к/к на фоне сильного роста цен на железную руду (Fe 62%) в 1П19, CIF; цены на китайские "бенчмарки" подскочили до $115-120/т. Объемы продаж коксующегося угля снизились на 7% к/к на фоне кратковременных работ по модернизации углеобогатительных мощностей. Добыча рядового угля выросла на 13% к/к в последнем квартале. В условиях высоких цен на сырье "Северсталь" выигрывает от почти полной вертикальной интеграции в добывающий сегмент", - отмечают аналитики Альфа-банка.