Рубль может продолжить рост до 62,3 за доллар - ITI Capital

"Рубль перекуплен согласно техническим индикаторам, курс составляет 60 по показателю RSI. В то же время ожидаются традиционно самые высокие в году налоговые платежи благодаря дополнительным выплатам за второй квартал. Глобально доллар продолжит слабеть ввиду ожиданий по снижению ключевой ставки в июле", - отмечают в ITI Capital.