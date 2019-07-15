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15 июля 2019 года 12:23
Риски развития коррекции на рынке акций заставляют задуматься о "тихой гавани" - "НФК-Сбережения"
"Условия для развития коррекции на рынке акций продолжают оставаться благоприятными. Несмотря на то, что с начала месяца и индекс МосБиржи, и индекс РТС остаются на положительной территории (+0,42% и +0,53% соответственно), такой "плюс" уже не выглядит существенным, и до конца июля ситуация может измениться. В частности, при рассмотрении отраслевых индексов можно отметить, что из 8-ми индексов с начала месяца укрепились только 3 (Транспорта (+5,74%), Банков и финансов (+3,45%), Потребительских товаров и торговли (+2,81%)), в то время как 5 других индексов, в числе которых преобладают экспортные отрасли, перешли на отрицательную территорию. Как и предполагалось, давление от укрепления рубля сказывается на перспективах экспортно ориентированных компаний (секторы нефти и газа, металлов и добычи, а также химического производства), но создает условия для компаний, ориентированных на внутренний рынок (в первую очередь сектор потребительских товаров и торговли). В таких условиях на рынке акций в случае развития коррекции, как в старые добрые времена, акции "Магнита" вновь могут стать активом savehaven, впрочем, это касается и других представителей ритейла. Тем более, как показывает практика, наблюдается продолжение роста потребительских расходов опережающими темпами по сравнению с ростом доходов - рост расходов обеспечивается за счет кредитования. И хотя до очередного решения Банка России остается еще две недели, очередное снижение ставки в данном случае, с одной стороны, должно послужить смягчающим фактором, если коррекция будет набирать обороты, а с другой, будет способствовать повышению доступности того же самого потребительского кредитования", - комментирует ситуацию главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.
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Компании упоминаемые в новости: Магнит
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15 июля 2019 года 17:52
"Нефть марки Brent продолжает котироваться выше $65 за баррель, что несколько ниже локального максимума прошлой недели, когда стоимость барреля достигала отметки $67,64. Несмотря на то, что быстрый проход цены к сопротивлению $70 покупатели так и не обеспечили, данный уровень по-прежнему остается... читать дальше
.15 июля 2019 года 16:25
"Цена на золото стабилизировалась выше 1400 долларов за тройскую унцию. Поддержку котировкам оказала противоречивая статистика по Китаю: замедление роста ВВП и неплохие данные по розничным продажам. Весьма вероятно, что с приближением заседания ФРС США 30-31 июля мы увидим очередную попытку роста.... читать дальше
.15 июля 2019 года 12:48
"Данные по росту экономики Китая в июне оказались лучше ожиданий, однако это не убедило рынки промышленных металлов в том, что ситуация кардинально изменилась. Мы согласны с такой позицией и полагаем, что спрос на металлы в КНР достаточно высок, чтобы поддерживать котировки на текущих уровнях, но... читать дальше
.15 июля 2019 года 11:42
"В утренние часы поддержку ценам на нефть оказывает позитивная статистика из Китая, которая несколько снизила опасения за рост глобального спроса на энергоносители. Положительно на нефтяные контракты влияет и информация о сокращении буровой активности в Штатах (число буровых установок в США на... читать дальше
.15 июля 2019 года 10:44
"В пятницу нефтяные котировки оставались стабильны, удерживая высокие ценовые уровни, достигнутые ранее на фоне падения добычи в США из-за угрозы тропического шторма, а также сокращения запасов нефти и напряженности на Среднем Востоке. Фьючерсы на Brent немного выросли в цене по сравнению с... читать дальше
.15 июля 2019 года 10:29
"Цены на нефть на утро понедельника находятся под умеренным давлением на фоне исчерпания поддержки от тропического шторма "Барри", затронувшем добывающие мощности Мексиканского залива. Статистика от Китая вышла слабой в части динамики ВВП (6,2% - минимум с 90-х гг.), однако по промпроизводству и... читать дальше
.15 июля 2019 года 09:48
"Единой валюте с трудом удается прибавлять против доллара с конца прошлой недели. EUR/USD испытывает временные трудности с ростом выше 1,1270, где продолжает "топтаться" третью сессию подряд. Сильные инфляционные данные из США, похоже, склонили чашу весов к долговым рынкам, вернув доходность... читать дальше
.12 июля 2019 года 13:12
"Рынок золота переживает период повышенной волатильности. Котировки растут каждый раз, когда ФРС США сигнализирует о своем намерении снизить ключевую ставку, и снижаются на признаках стабильного роста американской экономики. Сравнивая динамику цен на золото с динамикой доллара США и доходностей по... читать дальше
.12 июля 2019 года 12:11
"На глобальных площадках сохраняются умеренно позитивные настроения после выступлений главы ФРС Д. Пауэлла в Конгрессе США. Благодаря более мягкой риторике со стороны американского регулятора неделя для большинства рисковых активов завершается на позитивной ноте. Индекс S&P500 и индекс валют... читать дальше
.12 июля 2019 года 11:51
"Поддержку нефтяным контрактам на прошедшей неделе оказало смягчение риторики со стороны ФРС США, а также снижение американских коммерческих запасов нефти. Кроме того, положительно на нефтяные цены влияет и приближение урагана в Мексиканском заливе, в результате чего предложение нефти из США может... читать дальше
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