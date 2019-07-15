Рубль имеет шансы закрепиться на текущих комфортных уровнях - "Нордеа Банк"

"Российский валютный рынок открывает неделю укреплением. Рубль на старте торгов оказался ниже отметок 63 в паре с долларом и 71 в паре с евро, укрепляясь в тренде с прочими валютами развивающихся стран после выхода утром понедельника сильных данных по китайской экономике (промышленное производство выросло на 6,3% г/г в июне при ожиданиях на уровне 5,2%, а розничные продажи – на 9,8% против ожиданий в 8,5%). Дополнительными факторами поддержки для рубля выступают комфортные цены на нефть (66,8 долл./бар.) и стартующий сегодня выплатой страховых взносов (по нашим оценкам, 666 млрд руб.) налоговый период. Фактор продолжающихся дивидендных выплат, вероятно, нейтрален для валютного рынка в силу не слишком больших объемов и взаимной компенсации продаж валюты, предшествующих выплатам, и частичной обратной конвертации рублей в валюту по факту дивидендных выплат. С учетом нейтрального внешнего фона текущей недели с преимущественно второстепенной статистикой по основным экономикам мира рубль имеет шансы закрепиться на текущих комфортных уровнях", - полагают в "Нордеа Банке".