Ожидаем в течение понедельника сохранения рубля в диапазоне 62,5-63/USD - РФПИ

"На этой неделе формально стартует июльский налоговый период, что будет поддерживать предложение валюты от локальных компаний и, как следствие, рубль. Поэтому ожидаем в течение дня сохранения рубля в диапазоне 62,5-63/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.