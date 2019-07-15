Краткосрочно возможен всплеск цен на нефть в район $68 - БКС

"В пятницу нефтяные котировки оставались стабильны, удерживая высокие ценовые уровни, достигнутые ранее на фоне падения добычи в США из-за угрозы тропического шторма, а также сокращения запасов нефти и напряженности на Среднем Востоке. Фьючерсы на Brent немного выросли в цене по сравнению с уровнем закрытия четверга. Сейчас сентимент складывается по большей части позитивный, но в любой момент тема замедления мировой экономики может вновь выйти на первый план и оказать давление на рынок. Краткосрочно возможен всплеск в район $68, но в дальнейшем цены с большой вероятностью консолидируются где-то в районе $65,5-67", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.