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15 июля 2019 года 10:44
Краткосрочно возможен всплеск цен на нефть в район $68 - БКС
"В пятницу нефтяные котировки оставались стабильны, удерживая высокие ценовые уровни, достигнутые ранее на фоне падения добычи в США из-за угрозы тропического шторма, а также сокращения запасов нефти и напряженности на Среднем Востоке. Фьючерсы на Brent немного выросли в цене по сравнению с уровнем закрытия четверга. Сейчас сентимент складывается по большей части позитивный, но в любой момент тема замедления мировой экономики может вновь выйти на первый план и оказать давление на рынок. Краткосрочно возможен всплеск в район $68, но в дальнейшем цены с большой вероятностью консолидируются где-то в районе $65,5-67", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.
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15 июля 2019 года 17:52
"Нефть марки Brent продолжает котироваться выше $65 за баррель, что несколько ниже локального максимума прошлой недели, когда стоимость барреля достигала отметки $67,64. Несмотря на то, что быстрый проход цены к сопротивлению $70 покупатели так и не обеспечили, данный уровень по-прежнему остается... читать дальше
.15 июля 2019 года 16:25
"Цена на золото стабилизировалась выше 1400 долларов за тройскую унцию. Поддержку котировкам оказала противоречивая статистика по Китаю: замедление роста ВВП и неплохие данные по розничным продажам. Весьма вероятно, что с приближением заседания ФРС США 30-31 июля мы увидим очередную попытку роста.... читать дальше
.15 июля 2019 года 12:48
"Данные по росту экономики Китая в июне оказались лучше ожиданий, однако это не убедило рынки промышленных металлов в том, что ситуация кардинально изменилась. Мы согласны с такой позицией и полагаем, что спрос на металлы в КНР достаточно высок, чтобы поддерживать котировки на текущих уровнях, но... читать дальше
.15 июля 2019 года 11:42
"В утренние часы поддержку ценам на нефть оказывает позитивная статистика из Китая, которая несколько снизила опасения за рост глобального спроса на энергоносители. Положительно на нефтяные контракты влияет и информация о сокращении буровой активности в Штатах (число буровых установок в США на... читать дальше
.15 июля 2019 года 10:29
"Цены на нефть на утро понедельника находятся под умеренным давлением на фоне исчерпания поддержки от тропического шторма "Барри", затронувшем добывающие мощности Мексиканского залива. Статистика от Китая вышла слабой в части динамики ВВП (6,2% - минимум с 90-х гг.), однако по промпроизводству и... читать дальше
.15 июля 2019 года 09:48
"Единой валюте с трудом удается прибавлять против доллара с конца прошлой недели. EUR/USD испытывает временные трудности с ростом выше 1,1270, где продолжает "топтаться" третью сессию подряд. Сильные инфляционные данные из США, похоже, склонили чашу весов к долговым рынкам, вернув доходность... читать дальше
.12 июля 2019 года 13:12
"Рынок золота переживает период повышенной волатильности. Котировки растут каждый раз, когда ФРС США сигнализирует о своем намерении снизить ключевую ставку, и снижаются на признаках стабильного роста американской экономики. Сравнивая динамику цен на золото с динамикой доллара США и доходностей по... читать дальше
.12 июля 2019 года 12:11
"На глобальных площадках сохраняются умеренно позитивные настроения после выступлений главы ФРС Д. Пауэлла в Конгрессе США. Благодаря более мягкой риторике со стороны американского регулятора неделя для большинства рисковых активов завершается на позитивной ноте. Индекс S&P500 и индекс валют... читать дальше
.12 июля 2019 года 11:51
"Поддержку нефтяным контрактам на прошедшей неделе оказало смягчение риторики со стороны ФРС США, а также снижение американских коммерческих запасов нефти. Кроме того, положительно на нефтяные цены влияет и приближение урагана в Мексиканском заливе, в результате чего предложение нефти из США может... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:46
"Нефтяные цены в четверг незначительно скорректировались после минувшего роста. Фьючерсы на Brent завершили торги в районе $66,5 за баррель. Сейчас сентимент складывается исключительно позитивный, но в любой момент тема замедления мировой экономики может вновь выйти на первый план и оказать... читать дальше
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