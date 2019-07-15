Не видим факторов для продолжения отскока в нефти - Промсвязьбанк

"Цены на нефть на утро понедельника находятся под умеренным давлением на фоне исчерпания поддержки от тропического шторма "Барри", затронувшем добывающие мощности Мексиканского залива. Статистика от Китая вышла слабой в части динамики ВВП (6,2% - минимум с 90-х гг.), однако по промпроизводству и розничным продажам оказалась лучше прогнозов. То есть замедление экономики КНР ожидаемое и безусловно для нефти негативно с т.з. спроса, но не так критично, как могло бы быть. Тем не менее, мы не видим факторов для продолжения отскока в нефти и рассчитываем на ее возврат в диапазон 64-66 долл./барр. на этой неделе", - отмечает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.