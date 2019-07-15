Потенциал дальнейшего снижения российских евробондов выглядит ограниченным - Промсвязьбанк

"Отметим, что доходность 10-летних евробондов РФ приблизилась к минимумам 2016-2017 годов (3,73-3,8% годовых), протестировав уровень 3,8% годовых и отскочив до текущий значений. Потенциал дальнейшего снижения российских евробондов выглядит ограниченным – снижение ставки ФРС фактически уже учтено рынком ЕМ и UST. До заседания ФРС в конце текущего месяца ожидаем консолидацию на рынках", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.