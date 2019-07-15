Ожидаем возобновления роста котировок рублевых госбумаг - Промсвязьбанк

По итогам прошлой недели кривая госбумаг смогла продолжить снижение – доходность 5-летних ОФЗ опустилась на 6 б.п.- до 7,16% годовых, 10летних – на 1 б.п. – до 7,35% годовых. При этом в пятницу котировки госбумаг скорректировались после сообщения об одобрении Палатой представителей Конгресса США поправки к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за вмешательства в американский избирательный процесс (законопроекту еще предстоит пройти окончательное голосование в Палате представителей и в Сенате, а также утверждение у президента). На этом фоне доходность 5-летних ОФЗ в пятницу выросла на 4 б.п. – до 7,16% годовых, 10-летних – на 6 б.п. – до 7,35% годовых. Отметим, что реакция рынков на возобновление санкционной риторики остается умеренно сдержанной – инвесторы ожидают достаточно продолжительного процесса обсуждения и согласование санкций, в то время как ключевой идеей на рынке остается цикл снижения ставки ЦБ РФ. Глобальный спрос на риск также поддерживается ожиданиями смягчения политики ФРС США. Банк России продолжает давать крайне мягкие комментарии, стремясь действовать проактивно – на фоне наших ожиданий еще двух снижений ключевой ставки по 25 б.п. до конца года целью по доходности 10-летних ОФЗ видим уровень 7,0% годовых, который также является посткризисными минимумом по доходности 10-летки в марте-апреле 2018 г. На этой неделе ожидаем возобновления роста котировок рублевых госбумаг и нивелирования пятничной локальной просадки ОФЗ на фоне возобновления санкционной риторики", - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.