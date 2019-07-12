Вес акций Polymetal в индексах FTSE UK и FTSE All-World будет повышен 15 июля после закрытия торгов - "ВТБ Капитал"

FTSE повысит вес акций Polymetal (MOEX: POLY) в своих индексах, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Все изменения вступят в силу 15 июля после закрытия торгов.

Как и ожидал эксперт, FTSE повысил свою оценку Investability Weight (доля акций в свободном обращении) Polymetal с учетом продажи 4,5% акций компании в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (ABB). В результате вес акций Polymetal в индексах FTSE будет повышен.

"Как мы отмечали в обзоре за 10 июля, по нашим оценкам, увеличение веса акций Polymetal в индексах FTSE UK и FTSE All-World в сумме приведет к притоку пассивных инвестиций в размере $24 млн", - отмечает Питерский.