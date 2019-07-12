Считаем, что курс национальной валюты во 2П19 останется на уровне ~64 рублей за доллар - Газпромбанк

"С учетом сложившейся в 1П19 динамики валютного рынка и обновленного прогноза по ценам на нефть мы пересматриваем прогноз по курсу рубля на 2019 и 2020 гг. Мы считаем, что курс национальной валюты во 2П19 останется на уровне ~64 руб. за долл., что будет соответствовать 64,5 руб. за долл. в среднем по году (предыдущий наш прогноз – 65,5 руб. за долл.). В следующем году мы ожидаем курс рубля на уровне 64 руб. за долл." - говорится в обзоре Газпромбанка

"Динамика курса рубля в 1П19 оказалась лучше, чем ожидалось нами в начале года. Мы выделяем два ключевых фактора, оказавших влияние на валютный рынок", - отмечает аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин.

Сильный приток иностранного капитала на рынок ОФЗ (~760 млрд руб. за 1П19), который связан с притоком капитала на рынки EM в целом. В случае с Россией сыграла также роль более мягкая риторика ЦБ РФ в части траектории ключевой ставки. Более низкая инфляция в 1П19 способствовала снижению ставки на 25 б.п. на заседании 14 июня. При этом регулятор подтвердил намерение продолжать этот процесс в ходе ближайших заседаниях. Смягчение позиции регулятора способствует дальнейшему притоку капитала на рынок ОФЗ, что поддерживает курс рубля.

Смягчение риторики центральных банков развитых рынков. Усиление рисков дальнейшего ужесточения международных торговых ограничений и слабости мировой экономики послужили фактором пересмотра траектории процентных ставок в США и Европе. ФРС США высказалась за снижение базовой ставки в ближайшие месяцы. ЕЦБ выступил за дополнительные меры денежно-кредитного стимулирования экономики. В результате ожидания по снижению ставок на развитых рынках оказывают поддержку курсам валют развивающихся стран, в том числе и России.

"Вследствие этих двух факторов мы ожидаем, что курс рубля в 2П19 останется на уровне ~64 руб. за долл., что будет соответствовать 64,5 руб. за долл. в среднем по году (предыдущий наш прогноз – 65,5 руб. за долл.). При этом мы также скорректировали прогноз по нефти с учетом фактических данных за 1П19. Согласно обновленному прогнозу, среднегодовая цена на нефть в 2019 г. составит 67,4 долл. за барр. (ранее 70 долл. за барр.). В 2020 г. цена на нефть составит 70,0 долл. за барр. Мы считаем, что в следующем году возможное смягчение бюджетного правила, может оказать влияние на динамику курса рубля. Средний курс российской валюты в 2020 г. мы прогнозируем на уровне 64 руб. за долл. В случае принятия решения о неизменности бюджетного правила среднегодовой курс будет находиться в районе 65,7 руб. за долл." - указывает специалист Газпромбанка.