JPMorgan поднял оценку акций Яндекса на 12%, рекомендация "покупать" подтверждена

JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $49 до $55 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $46,01 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $39,97 за штуку.