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12 июля 2019 года 12:54

Ренессанс Капитал поднял оценку акций НОВАТЭКа на 18%, сохранив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с 1250 рублей до 1470 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет 1298,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1314,4 рубля за штуку.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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