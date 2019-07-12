На российский рынок вернулась санкционная повестка - БКС

"Cанкционная повестка вновь вернулась на российский финансовый рынок. Нижняя палата Конгресса США включила в оборонный бюджет следующего года поправку о запрете каких-либо операций с госдолгом РФ для граждан США, связывая это с вмешательством России в американские выборы. Это немного тревожное развитие, так как ранее ожидалось, что запрет будет лишь на покупку нового долга, да и вообще санкционная тема в последние месяцы пробуксовывала. Для окончательного принятия бюджет должен быть утвержден обеими палатами Конгресса и подписан президентом США, что занимает длительный период времени. Реакция биржевиков пока сдержанная, рубль поддерживают рост цен на нефть из-за нарастания враждебности в отношениях США и Ирана и приближение налогового периода, акции - частичное реинвестирование дивидендов в рынок. Тем не менее, есть высокая вероятность того, что поправка не пройдет Сенат, который контролируется республиканцами. К тому же Россия в последнее время не дает поводов для новых санкций", - комментирует ситуацию старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.