Потенциал восстановления евро будет ограничен - "Нордеа Банк"

"На глобальных площадках сохраняются умеренно позитивные настроения после выступлений главы ФРС Д. Пауэлла в Конгрессе США. Благодаря более мягкой риторике со стороны американского регулятора неделя для большинства рисковых активов завершается на позитивной ноте. Индекс S&P500 и индекс валют развивающихся стран (FXJPEMCS Index) прибавили за неделю около 1%. И хотя в ближайшее время ожидания снижения ставки в США продолжат оказывать поддержку рисковым активам, устойчивость текущей динамики глобальных площадок в среднесрочной перспективе вызывает некоторые сомнения. У рынков за исключением фактора смягчения монетарной политики ФРС фактически не осталось других причин для роста. Так, глобальные макроэкономические данные продолжают ухудшаться, а новости по торговой войне между США и Китаем являются преимущественно нейтральными. Пара EUR/USD восстановилась до уровней в районе отметки 1,127. Европейская валюта может продолжить отыгрывать часть позиций в ближайшее время, однако потенциал восстановления евро будет ограничен слабостью экономики ЕС и ожиданиями смягчения монетарной политики со стороны Европейского центрального банка", - считают аналитики "Нордеа Банка".