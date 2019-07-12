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Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефтяные котировки остаются на крепких уровнях - "Нордеа Банк"
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12 июля 2019 года 11:51
Нефтяные котировки остаются на крепких уровнях - "Нордеа Банк"
"Поддержку нефтяным контрактам на прошедшей неделе оказало смягчение риторики со стороны ФРС США, а также снижение американских коммерческих запасов нефти. Кроме того, положительно на нефтяные цены влияет и приближение урагана в Мексиканском заливе, в результате чего предложение нефти из США может несколько снизиться в краткосрочной перспективе. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке по-прежнему остается довольно высокой из-за ухудшения отношений между Ираном и США, а также между Ираном и Великобританией, и этот фактор также играет в пользу нефтяного рынка. Таким образом, ближайшие перспективы нефтяных цен выглядят достаточно благоприятно. Отметим, что вчера был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, в котором организация сообщила, что рост предложения сырья в странах не ОПЕК (преимущественно в США) в 2020 году превысит рост спроса на нефть на 1,2 mbd. Это фактически означает, что действующую сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи (-1,2 mbd) придется продлевать и в дальнейшем для поддержания баланса на нефтяном рынке", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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12 июля 2019 года 13:12
"Рынок золота переживает период повышенной волатильности. Котировки растут каждый раз, когда ФРС США сигнализирует о своем намерении снизить ключевую ставку, и снижаются на признаках стабильного роста американской экономики. Сравнивая динамику цен на золото с динамикой доллара США и доходностей по... читать дальше
.12 июля 2019 года 12:11
"На глобальных площадках сохраняются умеренно позитивные настроения после выступлений главы ФРС Д. Пауэлла в Конгрессе США. Благодаря более мягкой риторике со стороны американского регулятора неделя для большинства рисковых активов завершается на позитивной ноте. Индекс S&P500 и индекс валют... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:46
"Нефтяные цены в четверг незначительно скорректировались после минувшего роста. Фьючерсы на Brent завершили торги в районе $66,5 за баррель. Сейчас сентимент складывается исключительно позитивный, но в любой момент тема замедления мировой экономики может вновь выйти на первый план и оказать... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:40
Dow Jones и S&P 500 завершили торги четверга на рекордных отметках, Nasdaq снизился. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу вернулись к росту. читать дальше
.12 июля 2019 года 09:31
Цены на нефть приостановили рост вблизи $67 по Brent, но имеют неплохие шансы на продолжение тенденции, так как ситуация в Мексиканском заливе остается непростой, а уровень общих запасов находится на более комфортных уровнях, чем ранее, отмечают в ИФК "Солид". Ежемесячный отчет ОПЕК зафиксировал... читать дальше
.11 июля 2019 года 16:48
Доходность двухлетних US Treasuries может упасть до 1% годовых к концу 2020 года, если Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок, полагают аналитики Citigroup. "Мы сейчас находимся в той точке, когда надо оценить - сократит ли Федрезерв ставку для подстраховки или мы... читать дальше
.11 июля 2019 года 16:23
"Цены на нефть впервые с конца весны поднялись выше $67 за баррель. В пользу роста котировок сырья сейчас работают несколько факторов, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Во-первых, сформировавшиеся после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла ослабление доллара и рост... читать дальше
.11 июля 2019 года 15:11
"В среду состоялся ежегодный отчет председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса. Чиновник заявил, что регулятор видит риски, связанные с неопределенностью в мировой торговой политике и конфликтом между США и Китаем, а также со слабым экономическим ростом, которые... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:47
Цены на нефть выросли более чем на 4% на фоне новостей о сокращении запасов, связанных с погодными условиями перебоев в поставках и геополитических заявлений, которые, вероятно, были дополнены закрытием коротких позиций. Сочетание этих факторов выглядит временным, и мы по-прежнему ожидаем движения... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:24
Рост рисков для мировой экономики и смягчение политики ведущих центральных банков поддержат спрос и цены на золото - Промсвязьбанк
"Цены на золото во 2 квартале 2019 года достигли максимального значения с начала 2013 года. Этому способствовал ряд фундаментальных факторов, долгосрочно главным из которых выступает замедление мировой экономики и торговли, что выражается в ухудшении макроэкономических показателей. По нашему... читать дальше
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