Нефтяные котировки остаются на крепких уровнях - "Нордеа Банк"

"Поддержку нефтяным контрактам на прошедшей неделе оказало смягчение риторики со стороны ФРС США, а также снижение американских коммерческих запасов нефти. Кроме того, положительно на нефтяные цены влияет и приближение урагана в Мексиканском заливе, в результате чего предложение нефти из США может несколько снизиться в краткосрочной перспективе. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке по-прежнему остается довольно высокой из-за ухудшения отношений между Ираном и США, а также между Ираном и Великобританией, и этот фактор также играет в пользу нефтяного рынка. Таким образом, ближайшие перспективы нефтяных цен выглядят достаточно благоприятно. Отметим, что вчера был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, в котором организация сообщила, что рост предложения сырья в странах не ОПЕК (преимущественно в США) в 2020 году превысит рост спроса на нефть на 1,2 mbd. Это фактически означает, что действующую сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи (-1,2 mbd) придется продлевать и в дальнейшем для поддержания баланса на нефтяном рынке", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".