Рост доходности UST-10 может оказать давление на российские евробонды - Промсвязьбанк

"Вчера доходность Russia`29 снизилась до 3,85% (-1 б.п.). Интерес к российским евробондам поддержал рост цен на нефть, выход хорошей статистики по исполнению федерального бюджета за 6м2019 г. с профицитом 1,56 трлн руб. или 3,1% ВВП. Также вчера вышли данные по внешнему долгу России. Рост ЗВР в 2019 г. превышал внешние заимствования. В результате показатель отношения внешнего долга к ЗВР снизилось до исторического минимума 0,93х. По этому показателю Россия выглядит лучше большинства ЕМ. Сильные макроэкономические характеристики обеспечивают устойчивость к внешним шокам, что поддерживает интерес к российским евробондам. В целом спрос глобальных инвесторов на риск ЕМ остается выборочным и учитывает кредитоспособность отдельных стран. Вчера вместе с российскими евробондами росли в цене суверенные еврооблигации ЮАР, Бразилии, Индонезии. Суверенные евробонды Мексики, Турции, Индонезии снижались в цене. Рост доходности UST-10 после выхода данных по инфляции в США сегодня может оказать давление на российские евробонды. Премия в российских 10-летних евробондах с начала июня снизилась с 200 до 179 б.п. Потенциал дальнейшего снижения премии уже выглядит ограниченным", - указывают в Промсвязьбанке.