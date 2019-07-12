Цены рублевых облигаций могут немного скорректироваться вниз - Промсвязьбанк

"Кривая доходности ОФЗ с момента последнего заседания ЦБ РФ 14 июня снизилась на 30-38 б.п. Инвесторы уже закладывают в цену снижение ключевой ставки до 7%, предвосхищая действия регулятора как минимум на предстоящие 6 месяцев. Сегодня цены рублевых облигаций могут немного скорректироваться вниз, учитывая санкционные новости и рост доходности UST", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.