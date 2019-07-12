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12 июля 2019 года 10:46
В дальнейшем цены на нефть с большой вероятностью консолидируются где-то в районе $65,5-67 - БКС
"Нефтяные цены в четверг незначительно скорректировались после минувшего роста. Фьючерсы на Brent завершили торги в районе $66,5 за баррель. Сейчас сентимент складывается исключительно позитивный, но в любой момент тема замедления мировой экономики может вновь выйти на первый план и оказать давление на рынок. Краткосрочно возможен всплеск в район $68, но в дальнейшем цены с большой вероятностью консолидируются где-то в районе $65,5-67", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Тропический шторм Барри привел к падению добычи в Мексиканском заливе почти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) или на 53% всей добычи шельфа. Энергетические компании эвакуировали персонал почти с 200 морских объектов, а также прибрежных НПЗ. Добыча газа сократилась почти на 34 млн кубических метров в день. Шторм может достичь берегов Луизианы к вечеру пятницы и уже на суше дорасти до урагана первой категории. Сезон ураганов в США начинается с июля и длится до октября включительно. В этот период ураганы и тропические штормы могут приводить к приостановке нефтегазовых предприятий Мексиканского залива. Последствия ураганов зачастую непредсказуемы, поэтому при появлении угрозы рынок начинает закладывать в котировки риски перебоев с добычей и поставками из региона. В четверг был опубликован очередной обзор ОПЕК, в котором аналитики картеля сохранили свои прогнозы по росту спроса на нефть и снизили ожидаемый объем поставок из стран вне картеля. При этом специалисты отметили, что прогноз на 2020 г. предполагает, что дальнейшие риски снижения мировой экономики не материализуются и торговые войны существенно не обострятся. Также ОПЕК отмечает, что запасы нефти в развитых странах выросли в мае, что вызывает некоторую озабоченность по поводу возможного избытка нефти. По итогам мая запасы превысили средний показатель за 5 лет, который внимательно отслеживает картель. В целом отчет был нейтрально воспринят участниками рынка. Еще одной актуальной темой на нефтяном рынке является сохраняющаяся напряженность на Среднем востоке из-за угрозы военного столкновения между США, нарастившими свое военное присутствие в водах Персидского залива, и Ираном, находящимся под санкциями США и не желающий идти на уступки последним в политических вопросах. Президент США Дональд Трамп на этой неделе обещал ужесточить санкции в отношении Исламской республики, которые и так привели к существенному падению нефтяного экспорта страны. Также произошел конфликт между Ираном и Великобританией после того, как последние задержали танкер с санкционной иранской нефтью в водах Гибралтара. Риски перебоев с поставками из региона Персидского залива закладываются участниками рынка в котировки. В случае эскалации нефтяные цены могут получить дополнительную поддержку. Сегодня вечером Baker Hughes представит еженедельные данные по буровой активности в США. С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на +0,47% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, констатирует специалист "БКС Брокер".
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