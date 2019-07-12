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12 июля 2019 года 10:19
Вероятными уровнями поддержки выступят значения 2768 пунктов по индексу МосБиржи и 1390 пунктов по РТС - Инвестиционная палата
"Завершение торговой недели на российском фондовом рынке проходит под укрепление рубля и снижение отечественных фондовых индексов. Очередная попытка конгрессменов США наложить санкции на российский госдолг имеет, на наш взгляд, достаточно мало шансов на реализацию. В целом мы оцениваем сложившийся в пятницу внешний фон как нейтральный, однако стоит заметить, что вероятность коррекции на российском фондовом рынке после достижения локальных максимумов остается весьма высокой. Вероятными уровнями поддержки выступят значения 2768 пунктов по индексу МосБиржи и 1390 пунктов по индексу РТС", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.
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12 июля 2019 года 13:12
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.12 июля 2019 года 12:11
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.12 июля 2019 года 11:51
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.12 июля 2019 года 10:46
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.12 июля 2019 года 09:31
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.11 июля 2019 года 16:48
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.11 июля 2019 года 16:23
"Цены на нефть впервые с конца весны поднялись выше $67 за баррель. В пользу роста котировок сырья сейчас работают несколько факторов, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Во-первых, сформировавшиеся после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла ослабление доллара и рост... читать дальше
.11 июля 2019 года 15:11
"В среду состоялся ежегодный отчет председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса. Чиновник заявил, что регулятор видит риски, связанные с неопределенностью в мировой торговой политике и конфликтом между США и Китаем, а также со слабым экономическим ростом, которые... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:47
Цены на нефть выросли более чем на 4% на фоне новостей о сокращении запасов, связанных с погодными условиями перебоев в поставках и геополитических заявлений, которые, вероятно, были дополнены закрытием коротких позиций. Сочетание этих факторов выглядит временным, и мы по-прежнему ожидаем движения... читать дальше
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