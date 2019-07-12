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12 июля 2019 года 09:50
Усиление санкционных рисков станет очередным поводом для распродаж акций - Алор Брокер
"Сегодня ночью прошла информация, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении заперта на покупку российского госдолга. Новость сама по себе умеренно негативная, поскольку далеко не факт, что в дальнейшем закон будет подписан Дональдом Трампом. У него уже почти год лежит на подписи еще одни санкционный закон в отношении России. Однако наш рынок слаб и, похоже, серьезно настроился на коррекцию - вчера на позитивном внешнем фоне индекс МосБиржи потерял 1,17%. Как мы и опасались, начался разворот и рублевый индикатор отыгрывает три "креста" на дневном графике. Поэтому усиление санкционных рисков станет очередным поводом для распродаж. Сегодня с утра, кстати, внешний фон позитивный. После вчерашнего закрытия в "зеленой зоне" основных американских индексов фьючерсы на них торгуются примерно в 0,3%-ом "плюсе". Попытки увести нефть существенно ниже отметки 67 долларов за баррель также не увенчались успехом. Но, скорее всего, внешний фон будет проигнорирован, и инвесторы будут отыгрывать санкционную тему. Не следует сбрасывать со счетов фактор пятницы - под вечер снижение может усилиться, особенно, если на рынок с продажами выйдут американские инвесторы", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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.11 июля 2019 года 11:44
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