Цены на нефть приостановили рост, но имеют неплохие шансы на продолжение тенденции - ИФК "Солид"

Цены на нефть приостановили рост вблизи $67 по Brent, но имеют неплохие шансы на продолжение тенденции, так как ситуация в Мексиканском заливе остается непростой, а уровень общих запасов находится на более комфортных уровнях, чем ранее, отмечают в ИФК "Солид". Ежемесячный отчет ОПЕК зафиксировал перевыполнение сделки по сокращению добычи со стороны стран картеля на 22%. Добыча в июне увеличилась, так как в мае перевыполнение было более существенным. Организация ожидает рост спроса на сырье в 2020 году за счет Северной и Южной Америки, но данный тезис пока требует подтверждения.