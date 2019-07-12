В пятницу ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,2-0,3% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,2-0,3%, в районе 2795-2800 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 пунктов. Выхода значимой для локального рынка иностранной макроэкономической статистики сегодня не запланировано. Поэтому второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.