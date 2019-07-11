На рынке акций проходит волна фиксации прибыли по длинным позициям - Промсвязьбанк

"В четверг российский фондовый рынок возобновил снижение, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Так, поддержку нашим акциям могла оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжил вчерашнее движение вверх и достиг отметки 67 долларов за баррель. При этом ситуацию на западных фондовых площадках можно охарактеризовать как противоречивую. И если в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, то в США индексы Dow Jones и S&P500 после первых часов торгов подтянулись на 0,6% и 0,2% соответственно. Несмотря на суммарный внешний позитив, к 18:15 мск индекс МосБиржи снизился на 1,5%, отступив в район 2780 пунктов. Отметим, что, несмотря на сохраняющийся интерес к рисковым активам, на нашем рынке проходит волна фиксации прибыли по длинным позициям. Днем ранее индекс МосБиржи пробил краткосрочный восходящий тренд ускорения, в рамках которого рынок двигался со второй декады мая. Сегодня он отступил к поддержке, расположенной на уровне 2780 пунктов. Если она не устоит, то, следующим уровнем, который "быки" могут использовать в качестве опоры для возобновления роста, станет уровень 2730 пунктов", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Богдан Зварич.