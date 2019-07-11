Рубль сохранял позиции в числе лидеров торгов - ИК "Велес Капитал"

"В четверг доллар продолжал корректироваться на глобальных площадках, после того как накануне выступление главы ФРС заметно усилило аппетит инвесторов к риску. В утренние часы индекс доллара опускался до 96,84 пунктов, продолжая обновлять минимумы с начала недели. Однако ближе к вечеру американская валюта заметно сократила свои потери, чему способствовали данные США по ускорению инфляции в июне, а также сокращение первичных заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю. В результате к 18:00 индекс доллара DXY торговался в "плюсе" лишь на 0,04%, хотя днем прибавлял более 0,2%. На большинстве валютных площадок развивающихся рынков доллар также торговался днем в четверг в "красной зоне", тем не менее, укрепление валют EM выглядело сдержанным. Так, например, укрепление бразильского реала, мексиканского песо и индийской рупии днем было совсем незначительным (турецкая лира и вовсе торговалась в "минусе"). Рубль в утренние часы был не так далеко от максимумов с начала месяца, однако в последующие часы "отпустил" доллар в район 63 руб. К окончанию рабочего дня динамика валют на площадках EM была разнонаправленной, хотя рубль сохранял позиции в числе лидеров торгов", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.