Российскому рынку акций необходима небольшая разрядка - ИК "ФИНАМ"

"Российский рынок акций выглядит перекупленным. Даже с учетом укрепления рубля к доллару и роста цен на нефть большинство участников заняли выжидательную позицию. Российскому рынку необходима небольшая разрядка. Позиционная торговля развернется на следующей неделе. Индекс МосБиржи снижается на 1,25%, валютный индекс РТС снижается на 0,9%", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.