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Главная / Аналитикам / Аналитика / Российскому рынку акций необходима небольшая разрядка - ИК "ФИНАМ"
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11 июля 2019 года 18:11
Российскому рынку акций необходима небольшая разрядка - ИК "ФИНАМ"
"Российский рынок акций выглядит перекупленным. Даже с учетом укрепления рубля к доллару и роста цен на нефть большинство участников заняли выжидательную позицию. Российскому рынку необходима небольшая разрядка. Позиционная торговля развернется на следующей неделе. Индекс МосБиржи снижается на 1,25%, валютный индекс РТС снижается на 0,9%", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.
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11 июля 2019 года 16:48
Доходность двухлетних US Treasuries может упасть до 1% годовых к концу 2020 года, если Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок, полагают аналитики Citigroup. "Мы сейчас находимся в той точке, когда надо оценить - сократит ли Федрезерв ставку для подстраховки или мы... читать дальше
.11 июля 2019 года 16:23
"Цены на нефть впервые с конца весны поднялись выше $67 за баррель. В пользу роста котировок сырья сейчас работают несколько факторов, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Во-первых, сформировавшиеся после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла ослабление доллара и рост... читать дальше
.11 июля 2019 года 15:11
"В среду состоялся ежегодный отчет председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса. Чиновник заявил, что регулятор видит риски, связанные с неопределенностью в мировой торговой политике и конфликтом между США и Китаем, а также со слабым экономическим ростом, которые... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:47
Цены на нефть выросли более чем на 4% на фоне новостей о сокращении запасов, связанных с погодными условиями перебоев в поставках и геополитических заявлений, которые, вероятно, были дополнены закрытием коротких позиций. Сочетание этих факторов выглядит временным, и мы по-прежнему ожидаем движения... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:24
Рост рисков для мировой экономики и смягчение политики ведущих центральных банков поддержат спрос и цены на золото - Промсвязьбанк
"Цены на золото во 2 квартале 2019 года достигли максимального значения с начала 2013 года. Этому способствовал ряд фундаментальных факторов, долгосрочно главным из которых выступает замедление мировой экономики и торговли, что выражается в ухудшении макроэкономических показателей. По нашему... читать дальше
.11 июля 2019 года 13:45
"Доллар несколько ослабел во 2 квартале 2019 года. Ухудшение тональности статистики и очередные шаги США по ужесточению условий торговли в КНР и с Мексикой на фоне появившихся ожиданий снижения ставки ФРС привели к снижению DXY. Наиболее уверенно смотрелась иена, крепнувшая на фоне роста... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:42
"Цены на нефть в утренние часы четверга продолжали уверенно расти после увеличения более чем на 4% в ходе вчерашней торговой сессии. Фьючерсы на Brent достигали $67,3/bbl, WTI росла до $60,7/bbl. Поддержку нефтяным контрактам оказывает улучшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:20
"Нефть марки Brent в ходе торговой сессии среды достигла максимального уровня закрытия с мая, протестировав сопротивление $67 за баррель. Столь стремительное развитие "бычьего" ралли значительно повышает шансы покупателей добраться до следующей психологической планки в $70 за баррель. Фактором... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:44
"Нефтяные котировки в среду продемонстрировали сильную динамику и прибавили около 4,5%, чему способствовали угроза тропического шторма в Мексиканском заливе, снижение запасов нефти в США и ослабление доллара после выступления главы ФРС. Фьючерсы на Brent полностью нивелировали снижение прошлой... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:08
Рассчитываем на возврат нефти в более фундаментально оправданный диапазон 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть вышла вверх из диапазона 64-66 долл./барр. на фоне сильной статистики по запасам от Минэнерго, а также из-за остановки около трети производства в Мексиканском заливе, куда все же добрался тропический шторм "Барри". Так, вслед за данными от API запасы сырой нефти сократились на 9,5 млн... читать дальше
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