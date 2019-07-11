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Главная / Аналитикам / Аналитика / Во втором полугодии 2019 года ожидаем снижения кривой доходности ОФЗ вниз еще на 20–30 б.п. - Промсвязьбанк
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11 июля 2019 года 17:39
Во втором полугодии 2019 года ожидаем снижения кривой доходности ОФЗ вниз еще на 20–30 б.п. - Промсвязьбанк
"Во 2 квартале 2019 г. на рынке рублевых облигаций продолжилось ралли. С начала года 10-летние ОФЗ обеспечили инвесторам 27% годовых (переоценка + купон). Рост цен российских облигаций происходил на фоне восстановления вложений нерезидентов в ОФЗ (более 700 млрд руб. за 6 месяцев 2019 г.). Ожидания смягчения ДКП мировыми центробанками стимулировали покупку российских облигаций вместе с большинством ЕМ. Относительно высокие цены на нефть и укрепление рубля также повысили привлекательность рублевых облигаций для инвесторов. Федеральный бюджет за 5 месяцев 2019 г. исполнен с рекордным профицитом 1,15 трлн руб. (2,7% ВВП). ЗВР России достигли 518 млрд долл. (максимум с 2013 г.). Усиление кредитных метрик и ослабление санкционной риторики привлекают глобальных инвесторов. Еще одним драйвером стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. от 14 июня. Во 2П2019 мы ожидаем снижения кривой доходности ОФЗ вниз еще на 20–30 б.п. Спрос на российские облигации будет поддерживаться ожиданиями смягчения ДКП мировыми центробанками, а также потенциалом снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 7% в 2020 г. Основными рисками для рынка облигаций выступают снижение цен на нефть, ослабление рубля и санкционное давление со стороны США. Спрэд между доходностью ОФЗ срочностью 2 и 10 лет сжался в июне до 20 б.п. Для снижения рисков отрицательной переоценки рекомендуем постепенно сокращать дюрацию портфеля до 3 лет", - указывают специалисты Промсвязьбанка.
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12 июля 2019 года 09:31
Цены на нефть приостановили рост вблизи $67 по Brent, но имеют неплохие шансы на продолжение тенденции, так как ситуация в Мексиканском заливе остается непростой, а уровень общих запасов находится на более комфортных уровнях, чем ранее, отмечают в ИФК "Солид". Ежемесячный отчет ОПЕК зафиксировал... читать дальше
.11 июля 2019 года 16:48
Доходность двухлетних US Treasuries может упасть до 1% годовых к концу 2020 года, если Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок, полагают аналитики Citigroup. "Мы сейчас находимся в той точке, когда надо оценить - сократит ли Федрезерв ставку для подстраховки или мы... читать дальше
.11 июля 2019 года 16:23
"Цены на нефть впервые с конца весны поднялись выше $67 за баррель. В пользу роста котировок сырья сейчас работают несколько факторов, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Во-первых, сформировавшиеся после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла ослабление доллара и рост... читать дальше
.11 июля 2019 года 15:11
"В среду состоялся ежегодный отчет председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса. Чиновник заявил, что регулятор видит риски, связанные с неопределенностью в мировой торговой политике и конфликтом между США и Китаем, а также со слабым экономическим ростом, которые... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:47
Цены на нефть выросли более чем на 4% на фоне новостей о сокращении запасов, связанных с погодными условиями перебоев в поставках и геополитических заявлений, которые, вероятно, были дополнены закрытием коротких позиций. Сочетание этих факторов выглядит временным, и мы по-прежнему ожидаем движения... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:24
Рост рисков для мировой экономики и смягчение политики ведущих центральных банков поддержат спрос и цены на золото - Промсвязьбанк
"Цены на золото во 2 квартале 2019 года достигли максимального значения с начала 2013 года. Этому способствовал ряд фундаментальных факторов, долгосрочно главным из которых выступает замедление мировой экономики и торговли, что выражается в ухудшении макроэкономических показателей. По нашему... читать дальше
.11 июля 2019 года 13:45
"Доллар несколько ослабел во 2 квартале 2019 года. Ухудшение тональности статистики и очередные шаги США по ужесточению условий торговли в КНР и с Мексикой на фоне появившихся ожиданий снижения ставки ФРС привели к снижению DXY. Наиболее уверенно смотрелась иена, крепнувшая на фоне роста... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:42
"Цены на нефть в утренние часы четверга продолжали уверенно расти после увеличения более чем на 4% в ходе вчерашней торговой сессии. Фьючерсы на Brent достигали $67,3/bbl, WTI росла до $60,7/bbl. Поддержку нефтяным контрактам оказывает улучшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:20
"Нефть марки Brent в ходе торговой сессии среды достигла максимального уровня закрытия с мая, протестировав сопротивление $67 за баррель. Столь стремительное развитие "бычьего" ралли значительно повышает шансы покупателей добраться до следующей психологической планки в $70 за баррель. Фактором... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:44
"Нефтяные котировки в среду продемонстрировали сильную динамику и прибавили около 4,5%, чему способствовали угроза тропического шторма в Мексиканском заливе, снижение запасов нефти в США и ослабление доллара после выступления главы ФРС. Фьючерсы на Brent полностью нивелировали снижение прошлой... читать дальше
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