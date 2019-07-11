Во втором полугодии 2019 года ожидаем снижения кривой доходности ОФЗ вниз еще на 20–30 б.п. - Промсвязьбанк

"Во 2 квартале 2019 г. на рынке рублевых облигаций продолжилось ралли. С начала года 10-летние ОФЗ обеспечили инвесторам 27% годовых (переоценка + купон). Рост цен российских облигаций происходил на фоне восстановления вложений нерезидентов в ОФЗ (более 700 млрд руб. за 6 месяцев 2019 г.). Ожидания смягчения ДКП мировыми центробанками стимулировали покупку российских облигаций вместе с большинством ЕМ. Относительно высокие цены на нефть и укрепление рубля также повысили привлекательность рублевых облигаций для инвесторов. Федеральный бюджет за 5 месяцев 2019 г. исполнен с рекордным профицитом 1,15 трлн руб. (2,7% ВВП). ЗВР России достигли 518 млрд долл. (максимум с 2013 г.). Усиление кредитных метрик и ослабление санкционной риторики привлекают глобальных инвесторов. Еще одним драйвером стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. от 14 июня. Во 2П2019 мы ожидаем снижения кривой доходности ОФЗ вниз еще на 20–30 б.п. Спрос на российские облигации будет поддерживаться ожиданиями смягчения ДКП мировыми центробанками, а также потенциалом снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 7% в 2020 г. Основными рисками для рынка облигаций выступают снижение цен на нефть, ослабление рубля и санкционное давление со стороны США. Спрэд между доходностью ОФЗ срочностью 2 и 10 лет сжался в июне до 20 б.п. Для снижения рисков отрицательной переоценки рекомендуем постепенно сокращать дюрацию портфеля до 3 лет", - указывают специалисты Промсвязьбанка.