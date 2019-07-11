Рубль "стоит на месте" - "Открытие Брокер"

"Рубль после вчерашнего мощного укрепления "стоит на месте". К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4230 рублей. Нетипичное "летнее окно" возможностей вызывает ажиотаж на рынке размещений рублёвых корпоративных облигаций. Инвесторы в ажиотаже скупают рублевые "бонды" "корпоратов" на первичных размещениях, зачастую уже не задумываясь о справедливых уровнях доходностей, из-за чего многие из них выглядят неадекватно заниженными. Большие объёмы акций на продажу соседствуют на рынке с большими объёмами на покупку в облигациях на ожиданиях продолжения цикла снижения ставки Банком России. Вышедшие вчера данные по инфляции за первые восемь дней июля (0,2%) заставляют нас думать, что инфляция к марту-апрелю 2020 года может снизиться гораздо ниже текущих ориентиров МЭР и ЦБ. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 0,05% - до уровня 7,57%, недельная снизилась до 7,67% (-0,04%), месячная также снизилась на 0,03% - до 7,78%. На ближайшую перспективу мы все же не исключаем, что курс рубля к доллару может показывать коррекционное движение", - отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.