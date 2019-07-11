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11 июля 2019 года 16:23
Цена на нефть готовится уйти выше $70 - БКС
"Цены на нефть впервые с конца весны поднялись выше $67 за баррель. В пользу роста котировок сырья сейчас работают несколько факторов, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Во-первых, сформировавшиеся после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла ослабление доллара и рост аппетитов к покупке риска позволяют участникам рынка в определенной мере справиться с тревожностью за рост мировой экономики, что в результате стимулирует рост нефтяных цен. Во-вторых, внимание рынков сейчас привлекает к себе очередная тропическая буря в Мексиканском заливе, которая с высокой вероятностью может перерасти в шторм и далее в ураган. С началом сезона ураганов риски для американской нефтедобычи традиционно возрастают. На данный момент из-за погодных условий остановлено порядка 600 тыс. барр. /сутки американской добычи нефти, что также действует в пользу роста цен. Третий фактор - новые эпизоды напряженности в Ормузском проливе. По некоторым сведениям, иранские военные силы пытались задержать британский танкер. Заметим, что, по всей видимости, данные действия Ирана являются ответной реакцией на задержание своего танкера Британией ранее. "Также мы наблюдаем за продолжением ухудшения взглядов мирового сообщества на Иран, который вернулся к наращиванию объемов обогащенного урана. В результате ожидания рынка по усилению геополитической нестабильности и появления возможного милитаризованного конфликта на иранском направлении также толкают нефтяные цены вверх. Более того, если приведённые выше факторы могут оказывать на нефтяные цены достаточно краткосрочное воздействие, то фактор действия сделки ОПЕК+ и ее перевыполнения экспортёрами-участниками формирует наиболее масштабную фундаментальную поддержку для ценовой конъюнктуры рынка. В результате мы ожидаем, что нефтяным ценам удастся достигнуть отметки $ 70 и превысить ее в перспективе 1-1,5 месяцев. В перспективе 2-3 месяцев ожидаем движения нефтяных цен в диапазоне $ 70-75", - заключает специалист БКС Премьер".
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11 июля 2019 года 16:48
Доходность двухлетних US Treasuries может упасть до 1% годовых к концу 2020 года, если Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок, полагают аналитики Citigroup. "Мы сейчас находимся в той точке, когда надо оценить - сократит ли Федрезерв ставку для подстраховки или мы... читать дальше
.11 июля 2019 года 15:11
"В среду состоялся ежегодный отчет председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса. Чиновник заявил, что регулятор видит риски, связанные с неопределенностью в мировой торговой политике и конфликтом между США и Китаем, а также со слабым экономическим ростом, которые... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:47
Цены на нефть выросли более чем на 4% на фоне новостей о сокращении запасов, связанных с погодными условиями перебоев в поставках и геополитических заявлений, которые, вероятно, были дополнены закрытием коротких позиций. Сочетание этих факторов выглядит временным, и мы по-прежнему ожидаем движения... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:24
Рост рисков для мировой экономики и смягчение политики ведущих центральных банков поддержат спрос и цены на золото - Промсвязьбанк
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.11 июля 2019 года 13:45
"Доллар несколько ослабел во 2 квартале 2019 года. Ухудшение тональности статистики и очередные шаги США по ужесточению условий торговли в КНР и с Мексикой на фоне появившихся ожиданий снижения ставки ФРС привели к снижению DXY. Наиболее уверенно смотрелась иена, крепнувшая на фоне роста... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:42
"Цены на нефть в утренние часы четверга продолжали уверенно расти после увеличения более чем на 4% в ходе вчерашней торговой сессии. Фьючерсы на Brent достигали $67,3/bbl, WTI росла до $60,7/bbl. Поддержку нефтяным контрактам оказывает улучшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:20
"Нефть марки Brent в ходе торговой сессии среды достигла максимального уровня закрытия с мая, протестировав сопротивление $67 за баррель. Столь стремительное развитие "бычьего" ралли значительно повышает шансы покупателей добраться до следующей психологической планки в $70 за баррель. Фактором... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:44
"Нефтяные котировки в среду продемонстрировали сильную динамику и прибавили около 4,5%, чему способствовали угроза тропического шторма в Мексиканском заливе, снижение запасов нефти в США и ослабление доллара после выступления главы ФРС. Фьючерсы на Brent полностью нивелировали снижение прошлой... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:08
Рассчитываем на возврат нефти в более фундаментально оправданный диапазон 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть вышла вверх из диапазона 64-66 долл./барр. на фоне сильной статистики по запасам от Минэнерго, а также из-за остановки около трети производства в Мексиканском заливе, куда все же добрался тропический шторм "Барри". Так, вслед за данными от API запасы сырой нефти сократились на 9,5 млн... читать дальше
.11 июля 2019 года 10:48
Не исключено, что уже сегодня может состояться очередной "штурм" многолетних максимумов по золоту вблизи 1440 - FxPro
"Золото подскочило в среду на 2,5%, резким движением прервав коррекционный откат и вернувшись в область 6-летних максимумов. То, насколько быстро возобновились покупки по Gold, в ответ на ремарки главы ФРС, заставляет задуматься, что рынки по-прежнему не упускают этот металл из своего фокуса. В... читать дальше
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